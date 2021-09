Gratis cursus voor kinderen van verslaafde ouders

Emergis in Kloetinge (foto: Omroep Zeeland)

Voor de bijeenkomsten worden gastsprekers uitgenodigd, die informatie en advies aan de kinderen geven. Emergis hoopt dat de deelnemers na afloop meer inzicht in de problemen van hun ouders en dat ze er beter mee om kunnen gaan. Ook is volgens Emergis de kans kleiner dat kinderen van verslaafde ouders of ouders met psychische problemen later zelf in de knel komen.

De zogenoemde Kindergroep van Emergis is voor kinderen van acht tot twaalf jaar. In september starten de groepen in de Oosterschelderegio en op Walcheren. De cursussen zijn gratis.