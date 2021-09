Meeste coronamaatregelen van tafel: dit mag vanaf 25 september weer

Persconferentie op dinsdag 14 september (foto: ANP)

Dat toegangsbewijs laat zien dat iemand door vaccinatie of een eerdere besmetting beschermd is tegen het coronavirus, of recent negatief is getest. Het is een vereiste in de complete horeca, net als in bijvoorbeeld bioscopen, musea, theater- en concertzalen. Het coronatoegangsbewijs is verplicht voor bezoekers vanaf 13 jaar.

Verder maakte het kabinet bekend dat niet meer hele klassen in quarantaine hoeven bij een besmetting van een leerling. En op scholen hoeven geen mondkapjes meer gedragen te worden. In het openbaar vervoer en in taxi's blijven ze nog wel verplicht. Op 1 november komt er een nieuw advies van het Outbreak Management Team.