Restaurant in Burghsluis roept horeca op: 'Controleer niet op coronatoegangsbewijs!'

Michael Koster en Sharon van den Doel gaan niet controleren op het coronatoegangsbewijs (foto: Omroep Zeeland)

Uit de persconferentie van vanavond blijkt dat bezoekers van horecagelegenheden bij binnenkomst een coronatoegangsbewijs moeten laten zien. Dat toegangsbewijs geeft aan dat iemand door vaccinatie of een eerdere besmetting beschermd is tegen het coronavirus, of recent negatief is getest.

Naast de principiële bezwaren van de restauranteigenaren tegen het toegangsbewijs, zijn er ook praktische overwegingen. "We hebben een groot personeelstekort dus alle handen zijn hard nodig om drankjes of gerechten uit te serveren. Dat is ons beroep en we hebben niet de functie van politieagent. Door deze toegangscheck erbij te moeten doen, is er dus extra personeel nodig. En dat is er niet", vertelt Van den Doel.

Riskant

Ze geeft toe dat ze risico loopt door deze regel te laten varen: "We weten dat het riskant is. Ook omdat wij nu bekend maken dat we er niet op gaan controleren. Daarom hopen we dat iedereen in de horeca hieraan meedoet en dat we elkaar steunen want het gaat zo niet langer."

Lees ook: