Verbouwing Etty Hillesum Huis van start: 'Hier leer je om te leven zonder haat'

Medewerkers van de Duitse Ambassade waren vandaag in Middelburg om het geboortehuis van Etty Hillesum met eigen ogen te aanschouwen: "We hopen dat dit een plek wordt waar onderzoek gedaan wordt naar het leven van Etty Hillesum. Ook is het museum voor bezoekers interessant. Hier zie je waar ze geleefd heeft en waar ze is opgegroeid. Dat geeft context aan haar dagboeken", vertelt Moritz Schmid-Drechsler, Kulturele Attaché van de Duitse Ambassade.

Etty Hillesum werd geboren aan de Molenwater 77 in Middelburg. Ze begon in maart 1941 met een dagboek. Destijds woonde ze in Amsterdam. Via Westerbork belandde ze in Auschwitz, waar ze werd vermoord door de Duitsers. In 1981 werd haar dagboek gepubliceerd.

Caroline Diepeveen is initiator van het project en is blij dat er begonnen kan worden met de renovatie van het huis: "In dit huis heeft een tandartsenpraktijk gezeten en dat zie je nog goed. We willen het huis in oude glorie herstellen. In de voorkamer komt een café en ontmoetingsplaats, daarachter komt de ruimte voor tentoonstellingen."

Gedachtengoed van Hillesum

Ze hoopt dat bezoekers van het museum het gedachtengoed van Hillesum ter harte nemen: "Zij had geen haat richting de mensen die haar vervolgden. We hopen dat door te trekken naar deze tijd. Als zij dat kon in de Tweede Wereldoorlog, waarom zouden we dan in deze tijden niet kunnen leven zonder haat? Dat hopen we bezoekers te leren."

Als de verbouwingen volgens schema verlopen, opent het Etty Hillesum Huis in januari 2022 de deuren voor bezoekers.