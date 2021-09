Goedemorgen. Coronamaatregelen versoepeld, Etty Hillesum Huis en cursussen bij Emergis

Gisteren maakten demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge bekend dat de coronamaatregelen vanaf 25 september versoepeld worden. De anderhalvemetermaatregel komt te vervallen, de meeste evenementen mogen zonder beperkingen doorgaan, en nachtclubs en discotheken mogen weer open, tot 00.00 uur.

Zoekmachine Google is vandaag jarig (foto: Omroep Zeeland)

De verbouwing van het Etty Hillesum Huis in Middelburg is gestart. De dagboekschrijfster die de Tweede Wereldoorlog niet overleefde, krijgt in haar geboortehuis een eigen museum, dat tevens een café en een onderzoekscentrum wordt. Met dank aan crowdfunding, meerdere fondsen, én een subsidie van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Caroline Diepeveen van het Etty Hillesum Huis (foto: Omroep Zeeland)

De dorpsraad van Breskens gaat de gemeente Sluis helpen met een charmeoffensief voor het behoud van de vismijn voor Breskens. De Bedrijfsbelangenvereniging Breskens, de ondernemersorganisatie in het vissersdorp, raadpleegt vandaag haar achterban. Minister Carola Schouten neemt in oktober een besluit over de definitieve plek voor de garnalenvisserij. Het wordt Breskens of Vlissingen. De gemeente Sluis heeft de hulp ingeroepen van de dorpsraad en ondernemers voor een briefactie. "Een beetje laat", vindt de dorpsraad.

In de huidige Vissershaven komen over enkele jaren zeilboten te liggen. (foto: Omroep Zeeland)

Kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen kunnen vanaf dit najaar een cursus volgen bij Emergis. Het is de bedoeling dat de deelnemers tijdens de cursus leren te praten over de problemen thuis. Dat gebeurt door middel van opdrachten die ze moeten maken en tijdens spelletjes en andere vormen van ontspanning.

Hoedekenskerke op 14 september 2021 (foto: Anneke van den Dries)

Vandaag wordt het wisselend bewolkt met plaatselijk wat lichte regen. We houden dat zomerweertje toch nog een beetje vast, want vanmiddag komt het zonnetje door. In onze provincie wordt het vandaag maximaal 20 graden. Heb je zin om vandaag even uit te waaien? Ga naar het strand! Langs de kust waait er een vrij krachtige wind uit het noordwesten.