IJzendijke krijgt eigen bibliotheek in museum

De nieuwe bibliotheek moet komen in het museum Het Bolwerk in IJzendijke. (foto: Omroep Zeeland)

De gemeente Sluis telt op dit moment nog maar twee bibliotheken: een centrale bieb in het Zwin College in Oostburg en een kleinere onbemande vestiging in Breskens. Eerder sloten de vestigingen in Aardenburg en Sluis.

Meeliften op openingstijden museum

Volgens de gemeente is het gemeentelijke museum met relatief kleine bouwkundige aanpassingen geschikt te maken voor de komst van de bibliotheek. Een groot voordeel is dat er met vrijwilligers gewerkt kan worden en dat de toekomstige bibliotheek kan meeliften op de openingstijden van het museum. Dit betekent wel dat de bieb in de zomer vaker open is dan in de winter, omdat 's winters het museum beperkter open is. In de winter is de boekencollectie vier dagdelen te raadplegen.

De keuze viel niet op een school, omdat toegang buiten schooltijden dan lastiger te organiseren is. In het Bolwerk zijn ook mogelijkheden voor het houden van lezingen en andere bijeenkomsten. Bovendien zijn beide partijen erg enthousiast over de samenwerking en de onderlinge kruisbestuiving.

Rijkssubsidie voor 'witte vlekken'

Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen deed in 2019 succesvol een beroep op een rijkssubsidie van drie ton voor het openen van bibliotheken in zogenaamde 'witte vlekken': plaatsen in Nederland waar de afstand tot de dichtstbijzijnde bibliotheek te groot was. De keuze viel uiteindelijk op IJzendijke.

De politiek in Sluis maakte zich dinsdagavond wel een beetje zorgen dat de bibliotheek na die drie jaar, als de subsidie op is, weer sluit. Maar wethouder Marianne Poissonnier zei dat de bibliotheek de vestiging daarna met eigen middelen in de lucht houdt. Mogelijk neemt de bibliotheek in de toekomst zijn intrek in een multifunctioneel centrum.