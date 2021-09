Koninklijke Horeca Nederland: 'Je gaat geen bak koffie drinken als je je coronabewijs moet laten zien'

Volgens Frank de Reu is het niet gastvrij om horecabezoekers om hun coronabewijs te vragen (foto: ANP)

Premier Mark Rutte maakte dinsdagavond bekend, dat horecabezoekers vanaf 25 september een toegangsbewijs moeten laten zien. Dat bewijs geeft aan dat iemand door vaccinatie of een eerdere besmetting beschermd is tegen het coronavirus, of recent negatief is getest. Het is een vereiste in de complete horeca, net als in bijvoorbeeld bioscopen, musea, theater- en concertzalen. Het coronatoegangsbewijs is verplicht voor bezoekers vanaf 13 jaar.

'Zwaar teleurstellend voor onze sector'

"Het is zwaar teleurstellend voor onze sector", reageert De Reu. "Ik denk dat we heel erg geraakt worden door deze maatregel. We hadden eerst hoop dat we juist met de versoepelingen meer konden gaan doen, maar deze maatregel gaat ons veel omzet kosten."

Volgens De Reu ga je geen koffie drinken als je eerst je coronabewijs moet laten zien. "Dan blijf je thuis. Wij gaan deze groep mensen missen in onze omzet." Daarnaast is hij niet blij met het wie het nieuwe beleid moeten gaan uitvoeren. "Onze horecawerknemers moeten zelf de gasten controleren. Het is al lastig om de boel draaiende te houden op dit moment door het personeelstekort. Ik ben daarom erg benieuwd naar de tools die wij krijgen van de overheid om deze maatregel te realiseren."

Frank de Reu van de Koninklijke Horeca Nederland

Het is De Reu ter ore gekomen dat een aantal Zeeuwse ondernemers weigeren het nieuwe beleid uit te voeren. "Ik heb daar begrip voor", reageert hij. "Ik denk dat het lastig wordt voor de horeca om zelf die controles te moeten uitvoeren. Rutte heeft gezegd dat gemeenten extra geld krijgen om de horecazaken te controleren voor het doorvoeren van de maatregelen, maar de steun aan de horeca gaat er per 1 oktober af. Daar is het laatste woord nog niet over gezegd."