Vertrekkend president rechtbank: meer digitaal én meer op locatie

Bij zijn aanstelling had Vermolen, die drie jaar lang de dagelijkse leiding over de rechtbank had, als doel om meer in contact te komen met de samenleving. Volgens hem is dat deels wel gelukt, maar ook deels niet gelukt, mede door de coronacrisis.

Binnen een dag digitaal

"Op een dag kregen we een telefoontje dat we deuren van de rechtbank moesten sluiten vanwege corona. De rechtspraak moet natuurlijk gewoon doorgaan, dat is bijna een levensvoorwaarde. We moesten toen binnen een dag over op digitaal. Er ging best het één en ander mis, maar het is gelukt. Digitale rechtspraak verdient ook na corona navolging."

Goed voor de openbaarheid

Volgens Vermolen voorziet de digitale rechtspraak in een behoefte. "Er waren rechtszaken waar veel meer mensen meekeken dan er ooit fysiek naar de rechtbank zouden komen en dat is goed voor de openbaarheid."

Het digitaal volgen van rechtszaken, is een blijvertje na corona (foto: Omroep Zeeland)

Zeeland is een dunbevolkte provincie met nog maar één rechtbanklocatie in Middelburg. Zo werd in 2013 het kantongerecht in Terneuzen gesloten als gevolg van de herziening van de gerechtelijke kaart. Die schaalvergroting is wellicht iets om opnieuw over na te denken, volgens Vermolen.

Spreekuur op locatie

"Er is vaak tegen mij gezegd: leuk die rechtbank in Middelburg, maar je zal maar aan de grens wonen en de tunnel moeten betalen om er te komen. Een online zitting met een videorechter kan dan uitkomst bieden. maar niet altijd. Daarom moet je niet schuwen het oude weer terug te halen. Misschien moeten we weer spreekuren op locatie houden in de provincie."

Opvallend in Zeeland

Vermolen waagt zich er niet aan om de Zeeuwse rechtszaak te noemen die het meeste indruk op hem maakte, maar hij ziet wel wat opvallends.

"In Zeeland zijn relatief meer ongevallen met dodelijke afloop. Die geven veel reuring. Je hebt een atypische dader, een volkomen nietsvermoedend slachtoffer en een samenleving die geschokt is. We hebben er extra aandacht aan besteed om goed uit te leggen wat er gebeurt tijdens de behandeling van zo'n rechtszaak en hoe een straf tot stand komt."

Jasper van den Beld, de nieuwe president van de rechtbank Zeeland/West-Brabant (foto: Rechtenvrij)

Nol Vermolen die de 66 gepasseerd is, is nog niet toe aan pensioen, zo zegt hij "Ik word weer gewoon rechter in Amsterdam. Het is een mooi moment om terug te keren naar het primaire proces. Op mijn zeventigste word ik van rechtswege ontslagen, tot die tijd wil ik dit mooie werk blijven doen."

Jasper van den Beld, nu nog plaatsvervangend president bij het Gerechtshof 's-Hertogenbosch, wordt per 1 oktober de nieuwe president van de rechtbank Zeeland/West-Brabant.