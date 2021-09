Tunnelwachters helpen Stichting Dierenwelzijn Walcheren bij de vondst van dode en gewonde dieren

Stichting Dierenwelzijn Walcheren gaat medewerkers van de Westerscheldetunnel assisteren bij de vondst van dieren (foto: ANP)

"De tunnelbeheerders rijden constant op en neer met autootjes door de tunnel. Zij krijgen een signaal wanneer er een dier in de tunnel ligt en nemen het dier mee", zegt Jolanda Lichtenberg van Dierenwelzijn Walcheren. "We hebben nu afgesproken dat wanneer er een dier gevonden is, wij ook een melding krijgen en het dier dan op kunnen halen op het Tolplein in Borsele."

Jolanda Lichtenberg vertelt over de nieuwe samenwerking

Nadat een dier opgehaald is, kijkt de stichting of het dier gechipt is en wat voor hulp het nodig heeft. "Soms brengen wij het dier naar Volgelopvang de Mikke, soms naar het asiel of naar de dierenarts. Als het dier gechipt is, lichten we ook de baasjes gelijk in."

Tot nu toe heeft de stichting nog niet in actie hoeven komen. "Maar we zijn al gewoon heel blij dat we de tunnelwachters kunnen helpen en dat we de huisdieren die gevonden worden weer kunnen herenigen met hun baasjes."