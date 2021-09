Zeeuwse festivalorganisatoren over nieuwe coronamaatregelen: 'onduidelijk en net te laat'

Zeeuwse festivalorganisatoren hopen dat er volgend jaar weer meer mogelijk is (foto: WeitjeRock)

"Toen wij in het voorjaar merkten dat Klomppop op de toen geplande datum niet door kon gaan, hebben we gekozen om het festival naar 2022 te verplaatsen", vertelt Dennis Sommeijer van Klomppop. "We verwachten dat we dan een volwaardig festival kunnen organiseren, ook al zullen we nog niet van alle maatregelen af zijn.

Een alternatief indoorfestival

Sommeijer merkt dat de organisatie van zijn festival een beetje is ingedut. "Het programma voor volgend jaar staat er natuurlijk al", zegt hij. "Wel zijn we nu met de gemeente Borsele aan het kijken of we in het najaar nog iets kleins kunnen organiseren. Voor 23 oktober zijn we bezig met een indoor festivalletje met lokale acts. We zijn heel blij dat de gemeente Borsele zo meedenkt. Daarom hebben wij ook niet gedemonstreerd met Unmute-Us. Omdat we heel veel medewerking krijgen."

Zeeuwse Kamer festivals

Niek Verbeke van WeitjeRock keek dinsdag met dubbele gevoelens naar de persconferentie. "Het is voor ons onduidelijk waar wij onder vallen als klein festival. Kunnen we alles rondkrijgen met de beperkingen, dat is voor ons een vraag." WeitjeRock staat gepland op 15 en 16 oktober dit jaar. Vooral de dance-avond zal onder de nieuwe maatregelen gaan lijden, denkt Verbeke. "Met zo'n avond wil je niet al om 00.00 uur stoppen. Mensen moeten overdag nog werken, dus gaan het liefst 's avonds nog even door."

'Net te laat'

Hugo Kramer, organisator van Hrieps ziet de organisatie van 'zijn festival' in Serooskerke redelijk positief in. "Wij hadden op deze manier best organiseren. We hebben wel meer tijd nodig gehad om iedereen binnen te krijgen met de QR-code. Voor ons komen de versoepelingen en de nieuwe maatregelen alleen net iets te laat." Het festival is dit jaar twee keer verplaatst, nu staat het gepland op 7 mei 2022.

Kramer was met zijn mede-organisatoren wel aanwezig bij de demonstraties van Unmute-Us. "Als je er realistisch naar kijkt, is het bijzonder dat er met twee maten wordt gemeten. In een voetbalstadion mag alles weer en aan een festival als WeitjeRock hangen allerlei voorwaarden. Ik vind dat zeer bijzonder."