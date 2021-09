Scholen ruimen plastic afval op: 'De natuur gaat er echt dood van'

De leerkracht van groep 7, Paulina de Vries, begint met een les over het verminderen van plastic afval. "Wat kan je thuis doen om minder plastic te gebruiken?", vraagt ze aan de klas. Een leerling steekt z'n hand op. "Grote flessen kopen in plaats van kleinere", zegt hij. "Geen boterhamzakjes meer kopen, maar een trommel!", suggereert een ander.

Na de les gaan de leerlingen gewapend met een prikstok en afvalzak de wijk in. Blikjes, boterhamzakjes, plastic verpakkingen van rietjes. Ze vinden allerlei afval in de wijk rond hun school.

Gewapend met een prikstok en vuilniszakken gingen de leerlingen de wijk in (foto: Omroep Zeeland)

"Ik vind het heel goed dat we hier met onze klas aan werken", zegt Bente Blankenstijn uit groep 7. "Het is heel erg dat mensen zo maar hun afval laten liggen, terwijl je het ook gewoon in de prullenbak kan gooien. Die is hier ook gewoon." Haar klasgenootje Annemijn Zeeman is het met haar eens. "Het wordt steeds meer en daar gaat de natuur echt dood van. En de dieren ook", zegt ze.

'We moeten zuinig zijn op onze wereld'

"We doen mee aan de World Cleanup Day omdat we het heel belangrijk vinden dat kinderen zo snel mogelijk en zo vroeg mogelijk oog krijgen voor hoe mooi de wereld is", legt leerkracht De Vries uit. "We willen ze meegeven dat we echt zuinig moeten zijn om de wereld en het klimaat en dat ze daar zelf best een steentje aan bij kunnen dragen."

De kinderen zijn heel enthousiast. "Ik merk dat ze er al heel veel van afweten, ook over plastic soup bijvoorbeeld", zegt De Vries. "En ze werken hier heel gemotiveerd aan mee."