Zeeuwse Chantal bezoekt haar voorganger in Mexico

Chantal op bezoek bij Glenn (foto: Omroep Zeeland)

"We hebben een teamlid in Mexico dat we een weekje moeten inwerken. Het is beter om dat hier te doen." Behalve werk houdt Chantal zich bezig met feesten en ze heeft Glenn van Damme, tot eind juni iedere donderdag als Zeeuw in het buitenland te horen, bezocht. "We hebben ooit World Stroopwafel Day bedacht, zodoende hadden Glenn en ik via Instagram al jaren contact. Nu ik hier ben, hebben we elkaar snel opgezocht."

En er wordt dus een hoop gefeest. "Morgen is een feestdag in Mexico, vanwege Onafhankelijkheidsdag. Ik heb geen idee wat ik moet verwachten. Vanavond gaan we met een hoop vrienden traditionele kippensoep eten, wel vegetarisch, want we eten geen vlees. En veel drinken, want iedereen schijnt een enorme kater te hebben op de nationale feestdag."

Zondag vliegt Chantal terug naar Texas. Daarna vertrekt ze voor een zeven weken durende roadtrip door heel Amerika.

Luister het hele gesprek met Chantal Piët, onze Zeeuw in het buitenland, terug.

Chantal Piët over haar belevenissen in Mexico