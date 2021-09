Verplicht toegangsbewijs? Marloe: 'In mijn brasserie is iedereen welkom'

Eigenaar Marloe de Witte van de Drie Wijzen (foto: Omroep Zeeland)

De Witte is bang dat klanten door deze maatregel niet meer zo makkelijk even binnenstappen. Daarom zegt eigenaresse van 'De Drie Wijzen' aan de Groote markt in Sluis dat ze niet gaat controleren. "Iedereen is welkom. Wel of niet gevaccineerd." Volgens de ondernemer uit Sluis worden mensen op deze manier haast genoodzaakt om zichzelf te laten vaccineren. "Het was een vrijwillige vaccinatie, maar op deze manier wordt het afgedwongen."

Laten testen? Dan moet je 40 kilometer verderop zijn

Als het aan het kabinet ligt, moet iedereen een QR-code laten zien voordat je naar een uitgaansgelegenheid gaat. Daarmee toon je aan dat je gevaccineerd bent, herstelt bent van COVID of dat je een negatieve test hebt van maximaal 24 uur oud. Maar een coronatest doen in Sluis is niet mogelijk. Daarvoor moet je in Terneuzen zijn. Niet handig, zegt restaurantbaas De Witte: "Je gaat niet 40 kilometer heen en 40 kilometer terugrijden om een bakje koffie te drinken."

Voor scholen vervallen coronamaatregelen

Ook voor scholen worden er vanaf 25 september een aantal coronamaatregelen geschrapt. Zo hoeft niet meer de hele klas in quarantaine wanneer er één leerling besmet is. Een hele opluchting, vertelt teamleider Arend Schutte van basisschool de Wingerd in Goes. "Je hunkert er als school naar om weer een school te zijn zoals het bedoeld is." Dat hele klassen in quarantaine moesten vanwege één besmetting, is vooral voor de zomervakantie een aantal keer voorgekomen. "Dan merk je wel dat er een vorm van moedeloosheid bij ouders en kinderen optreedt." Daarom is Schutte erg blij dat die maatregel opgeheven wordt.