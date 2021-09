Ook Gele Krantje in opspraak om christelijke koers

De uitgever van het 'Gele krantje' weigert evenementen op te nemen in de kolommen die op zondag zijn (foto: Omroep Zeeland)

Het Gele Krantje, oftewel het Noord-Bevelands advertentie- en informatieblad, is het enige gemeentedekkende huis-aan-huisblad voor Noord-Beveland. Daarom plaatst de gemeente ook betaalde informatiepagina's in het blad.

Roer omgegooid

De uitgever heeft echter het roer omgegooid. Evenementen op zondag worden uit de redactiekolommen geweerd en aan 'onchristelijke' activiteiten besteedt het blad geen aandacht meer. Dat is een gevolg van het zogeheten identiteitskader dat uitgeverij TraiNews Media sinds kort hanteert voor alle huis-aan-huisbladen die ze uitgeeft; waaronder De Faam, Goese Morgen en De Scheldepost.

Ultimatum Kapelle

Vorige week was de reformatorische koers van De Scheldepost - eveneens een titel van uitgeverij TraiNews Media- in Kapelle zelfs aanleiding voor een ultimatum. Als uitgever Daniël van Iwaarden voor volgende maand niet besluit het identiteitskader los te laten, dan stopt de gemeente met adverteren, liet burgemeester Fons Naterop weten. Aanleiding was het weigeren van advertenties voor de activiteiten van Kapelle Cultureel - die deels op zondag plaatsvonden. Naterop noemt de reformatorische filtering van advertenties en berichten 'onacceptabel'.

Gesprek nog deze week

"Zo ver willen we hier niet gaan", zegt woordvoerder Stephanie de Schepper van de gemeente Noord-Beveland. Ook bij het gemeentehuis in Wissenkerke komen de klachten binnen over het weigeren van advertenties en de boycot van activiteiten die de uitgever als onchristelijk beschouwt. "Maar het college wil éérst een gesprek aangaan met de uitgever. Dat zal nog deze week plaatsvinden."

EEF-festival geboycot

Anders dan in andere delen van Zeeland is het Gele Krantje het enige huis-aan-huisblad van betekenis. De organisatie van het Eindeloos Eiland Festival (EEF), een jaarlijks terugkerend cultuurevenement, begrijpt er helemaal niets van. "Nog in 2018 heb ik met dezelfde uitgever gesproken over de productie van een eigen festivalkrant", zegt Josje de Koning van het festival. Daar is het uiteindelijk niet meer van gekomen, en de coronacrisis kwam er nog tussendoor. Maar van enige weerstand, vanwege de zondagse activiteiten, was volgens De Koning destijds geen sprake.

Concerten en activiteiten op zondag krijgen geen aandacht meer in 't Gele Krantje. (foto: Eindeloos Eiland Festival)

Twee maanden geleden klopte ze opnieuw aan bij het blad, nu om te adverteren voor de 2021-editie van het EEF in het laatste weekeinde van september. Daarbij kreeg de organisatie echter nul op het rekest. "Dit is compleet nieuw voor ons. Het is echt onvoorstelbaar. We kunnen nergens anders terecht." Volgens De Koning, die enerzijds begrip heeft voor de christelijke identiteit van de uitgever, is het nu wachten op een ondernemer die een nieuw huis-aan-huisblad uitgeeft, zónder christelijke filtering. "Dan valt er iets te kiezen."

Eerdere verklaring

Uitgever Van Iwaarden wil inhoudelijk niet reageren op de commotie over de nieuwe identiteitskoers, en verwijst naar een verklaring die hij eerder aan Omroep Zeeland heeft gegeven.

(Dit is een bericht van Streekomroep De Bevelanden)