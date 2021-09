'Provincie Zeeland wil wel transparant zijn, maar alleen op eigen voorwaarden'

Een column van Pim van den Berge

In de opgevraagde documenten zijn vele pagina's zwartgelakt (foto: Omroep Zeeland)

Omroep Zeeland deed een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) om erachter te komen hoe de 3,7 miljoen euro subsidie van de provincie Zeeland voor het TTC, een testcentrum voor getijdenturbines, is besteed. Het project mislukte nadat bleek dat de ontwikkelaar, BT Projects, geen geld meer had om het af te maken. Kortgeleden werd besloten om het onaffe bouwwerk dat nu in de Flakkeese Spuisluis ligt, gedeeltelijk te slopen. In totaal werd er door verschillende overheden 8,2 miljoen euro aan subsidie in het project gestopt, en betaalt Rijkswaterstaat 1,4 miljoen om de sluis weer te late spuien.

U brengt belasting op, en van dat geld wordt de overheid niet alleen betaald, diezelfde overheid geeft dat geld ook uit aan allerhande zaken. Het is daarom niet meer dan logisch dat u recht heeft op inzage van wat er met dat geld gebeurt. Er is zelfs een wet voor opgetuigd, de WOB en een opvolger, namelijk de WOO (Wet Open Overheid). Het maakt niet zoveel uit wat die afkortingen betekenen, het gaat er om dat u mag en moet weten wat de overheid doet, en dat die overheid u daar inzicht in moet geven.

Maar wie denkt dat een simpel verzoek om informatie onder de vlag van de WOB of WOO juichend onthaald wordt bij gemeentes, provincies of waterschappen, komt bedrogen uit. Het is veel werk om te achterhalen om welke informatie het gaat, en daarnaast moet de overheid beslissen of die informatie wel vrijgegeven mag worden. Want dezelfde wetten die ons openbaarheid beloven, geven overheden de ruimte om bepaalde informatie juist niet vrij te geven.

Zwartlakken

Weigeringsgronden, zo heet dat. De Staat en de Kroon mogen bijvoorbeeld niet in gevaar komen, en zo zijn er nog een aantal redenen om documenten niet te verstrekken, of er overheen te gaan met een zwarte (en tegenwoordig ook witte) viltstift. Ook mag een overheid geen bedrijfs- en fabricagegegevens die in vertrouwen zijn meegedeeld doorgeven. Dan gaat het over de technische bedrijfsvoering of het productieproces, waar een concurrent baat bij zou kunnen hebben bij openbaarmaking.

Het testcentrum in de Grevelingendam wordt gedeeltelijk afgebroken (foto: omroep zeeland)

In het geval van het testcentrum in de Grevelingendam weigert de Provincie, sinds oktober vorig jaar, om relevante financiële gegevens vrij te geven. De meest gebruikte argumentatie is dat het bedrijf BT Projects die gegevens in vertrouwen heeft gedeeld, en desgevraagd weigert om ze openbaar te laten maken. Doet de Provincie dat wel, dan zegt ze een claim te kunnen verwachten. En ook omdat BT Projects de subsidie terug moet gaan betalen en daar bezwaar tegen heeft gemaakt, is geheimhouding van die gegevens volgens de provincie noodzakelijk.

Niet alle kosten zijn bedrijfsgeheim

Let wel, het gaat hier om een project waar een betonnen vloer in een spuisluis is gestort, en wat metalen wanden zijn geplaatst. In totaal is daar bijna 10 miljoen publiek geld (waarvan 3,7 miljoen uit Zeeland) aan opgegaan. Het belang om na te kunnen gaan waar al dat geld (uw geld) aan op is gegaan, lijkt me overduidelijk.

Ook lijkt het duidelijk dat de rekening van de aannemer, de staalleverancier en eventuele kosten die gemaakt zijn voor etentjes en vergaderingen, niets met bedrijfsgeheimen te maken hebben. Want dat heeft niets met het testen van getijdenturbines van doen, maar slechts met de aanbouw van het centrum. Als de wet gevolgd op die manier gevolgd wordt, dan moet die informatie dus gewoon openbaar gemaakt worden.

Beter motiveren

Wanneer de provincie toch van mening is dat dit wel vertrouwelijk is, dan zou dat, volgens diverse rechters, per geweigerd onderdeel, uitgebreid gemotiveerd en beargumenteerd moeten worden. Omdat dit niet gebeurde diende Omroep Zeeland een bezwaar in. De provinciale bezwaren- en klachtencommissie gaf de omroep gelijk en adviseerde Gedeputeerde Staten om de weigering beter inhoudelijk te motiveren.

Nog steeds geheim en onduidelijk waarom

GS voegden vervolgens wat verwijzingen toe, en schreven nog eens op in een kantlijn dat BT Projects geen deling van gegevens wil, en vonden dat ze daarmee het advies hadden opgevolgd. Geen duidelijke, inhoudelijke argumentatie per document of zwartgemaakt deel daarvan, en de relevante gegevens bleven gewoon geheim. Met als kanttekening dat wellicht in de toekomst gedeeltes alsnog een keer openbaar zouden kunnen worden.

Tidal Technology Center Grevelingendam (foto: BT Projects)

Naar de rechter

Het enige wat nu rest is de gang naar de rechter. Het voelt als een bittere pil om publiek geld uit te moeten geven aan een juridisch gevecht, en misschien komt het over alsof de omroep per se gelijk wil hebben. Maar hou in gedachten dat het hier gaat om de noodzaak van een transparante overheid, die nu een wet zodanig interpreteert dat informatie niet wordt vrijgegeven en zich daarover ook niet wil verantwoorden.

Daarvoor zijn de WOB en de WOO niet bedoeld. Die zijn er, in dit geval, voor de belastingbetalers die willen weten wat er met hun geld is gebeurd, en wel binnen een redelijke termijn. En wanneer een overheid meent dat er redenen zijn om openbaarheid tegen te houden, dan behoort ze dat uitgebreid, deugdelijk en inhoudelijk toe te lichten en het niet te rekken om het uiteindelijk op een rechterlijke uitspraak aan te laten komen. Want op die manier wordt transparantie vertroebeld en blijven Omroep Zeeland, de Provincie en de burger met een lege beurs achter.

Lees ook: