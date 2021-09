Stel strandt met caravan op Brouwersdam: 'We kunnen nergens heen'

Nicole en Albert zijn gestrand op de Brouwersdam (foto: Omroep Zeeland)

Achteraf gezien weten ze zelf ook wel dat ze niet zo goed passen tussen de vakantievierende families. "Ze hebben ons op een vak gezet met een animatieteam", vertelt Nicole per telefoon vanaf de Brouwersdam. "Maar wij zijn geen gezinnetje. We zijn met zijn tweeën. We doen een muziekje aan, de barbecue aan. En we houden niet van fluisteren. Ja, er waren klachten."

Ruzie

"De buurman van in de tachtig had last van de rook", vertelt Albert. En toen kregen ze ook nog ruzie met elkaar. "We zijn twee Rotterdammers", zegt Nicole. "Dat gaat van: krijg lekker de pleuris! Ik was boos omdat ik al zijn spullen niet in de caravan wil. Albert is kunstenaar. Hij werkt op de camping. Hij is bezig met kwasten en verf. Maar nu is het weer goed."

Ze kregen te horen dat ze weg moesten, terwijl ze tot eind oktober hadden betaald en tot maart hadden gereserveerd. De politie kwam nog langs, omdat de campinghouder bang was dat ze niet zouden vertrekken. Uiteindelijk is hun caravan door iemand van de camping de Brouwersdam opgesleept. "We hebben geen trekhaak aan de auto", zegt Nicole. "We weten niet wat we nu moeten doen. We kunnen nergens heen. We hebben geen familie."

Thuisloos

Terug naar huis met de auto zonder trekhaak is ook geen optie, want ze hebben geen huis. "We woonden in de caravan. Eigenlijk hadden we een grotere, maar die is in april verongelukt in de Botlektunnel, samen met de auto met trekhaak. We zijn thuisloos. De caravan was ons huisje. Ik weet nu niet wat ik moet doen. We willen onze caravan niet alleen laten, maar we mogen hier ook niet blijven van de politie."

Ze zijn op zoek naar iemand in de buurt die ze kan helpen. "Al is het maar een boer waar we even kunnen staan en tot rust kunnen komen", zegt Nicole.