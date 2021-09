Schoondijkenaren maken ambitieus plan voor toekomst dorp

Norbert Willemsen (links) en Baltus Verhage willen graag dat Schoondijke aantrekkelijk blijft voor jonge gezinnen. (foto: Omroep Zeeland)

Norbert Willemsen, voorzitter van tennisvereniging Gravelsteps in Schoondijke, noemt het plan 'een fantastische impuls voor het dorp'. Hij vertelde dinsdag aan de commissie samenleving in Sluis over het kleine jongetje dat hij dertig jaar geleden was, dat op vijfjarige leeftijd zijn eerste voetbalwedstrijd speelde, opgroeide in een fijn dorp, er ging tennissen, na de wedstrijden een ijsje ging eten bij het frietkot op de markt, en in de weekenden met zijn vrienden op café ging. En vervolgens na zijn studie terugkeerde naar het dorp om er met zijn vriendin te gaan wonen.

Hij sprak de hoop uit dat zijn twee zonen, en alle andere jonge Schoondijkenaren, over 25 jaar zo'n zelfde verhaal kunnen vertellen. Daarvoor is het nodig dat het dorp leefbaar blijft en voorzieningen behouden blijven, vertellen hij en Baltus Verhage van de Ondernemersvereniging Schoondijke en bestuurslid van de voetbalvereniging, een dag later.

Alle sporten beoefenen die ze leuk vinden

In hun plan gaan de voetbal, tennis, trimclub en darters samen in één omnisportvereniging, waarin de jonge leden alle sporten kunnen beoefenen die ze leuk vinden. De huidige tenniskantine wordt na een uitbreiding en verbouwing, de gezamenlijke kantine voor alle verenigingen en clubs in het dorp. In dit gebouw is ook plek voor fitnesstoestellen en spinningfietsen voor de wielrenners in de wintermaanden en voor allerlei activiteiten.

Padelbaan, petanque, pannakooi en kunstgras

De huidige, sterk verouderde, voetbalkantine kan dan gesloopt worden. Op de plek die vrijkomt, is ruimte voor een trainingsveld voor de jeugd. Ook twee padelbanen, een petanquebaan en een pannakooi staan op het wensenlijstje. Het hoofdveld wordt voorzien van kunstgras, zodat alle clubs, ook uit andere kernen, er gebruik van kunnen maken en het veld altijd, ook bij slecht weer, te bespelen is. De verlichting van het hoofdveld kan ook dienen voor de ijsbaan op de Molenkreek die er direct achter ligt.

Inleveren van voetbalveld

Belangrijk onderdeel van het plan is het 'inleveren' van een van de twee voetbalvelden langs Tragel-West. Deze grond kan dan verkocht worden voor de bouw van zo'n 18 woningen. Verhage: "Dit is nodig om het plan financieel rond te krijgen." De totale kosten worden geschat op één miljoen euro.

Heel bijzonder dat de voetbalvereniging een voetbalveld wil afstaan" Rian de Feijter, wethouder

De sportclubs in Schoondijke overwegen samen te gaan tot één sportvereniging Schoondijke. (foto: Omroep Zeeland)

Wethouder Rian de Feijter noemde het voorstel een 'geweldig initiatief', dat ze het liefst in zijn geheel wil omarmen. "Ik was blij verrast dat de voetbalvereniging zelfs bereid is om een veld af te staan. Dat is heel bijzonder." Ook in de commissie klonken enthousiaste reacties.

Schoondijkenaren Willemsen en Verhage wachten af wat het college van burgemeester en wethouders ervan vindt. Ze zijn heel benieuwd welke vervolgstappen er nu worden gezet. "Wij staan in elk geval te trappelen om ermee aan de slag te gaan."