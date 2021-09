Bioscopen tegen coronatoegangsbewijs: 'Wij worden als pressiemiddel gebruikt zodat mensen zich laten vaccineren'

Jéan Rottier van CineCity is niet blij met het coronatoegangsbewijs dat bioscoopbezoekers moeten laten zien (foto: Omroep Zeeland)

Rottier is niet blij met de verplichte controle aan de deur die vanaf 25 september moet plaatsvinden: "We denken dat we hierdoor bezoekers mislopen. Dat zie je ook in Frankrijk en Italië waar deze maatregel al eerder is ingevoerd. Het invoeren van deze regel heeft daar een ontzettende dip in de bezoekersaantallen teweeggebracht."

Mes op de keel

"Wat ons betreft is het één van de dieptepunten in de maatregelen die tot nu toe genomen zijn. Het mes wordt ons op de keel gezet. Een andere keuze is er niet. Het is heel triest", vertelt Rottier.

Onder bioscoopeigenaren is na de persconferentie een bijeenkomst geweest en daar is de stemming volgens Rottier hetzelfde als in Vlissingen: "We mogen niet kiezen of we wel of niet meedoen met de controle. Daarom hebben we nu het gevoel dat wij als een middel worden gebruikt om de mensen die nog niet gevaccineerd zijn onder druk te zetten. We worden als pressiemiddel gebruikt om die mensen over de streep te trekken."

We moeten hierdoor meer investeringen doen in checkapparatuur en het inzetten van extra mensen" Jéan Rottier van CineCity

Daarnaast zijn er financiële bezwaren tegen de regel: "Vanaf 1 oktober komt onze coronasteun te vervallen. Vanaf dan moeten we alles weer op eigen kracht doen. Maar het invoeren van een toegangscontrole zorgt ervoor dat we weer meer investeringen moeten doen in checkapparatuur en het inzetten van extra mensen."

Inbreuk op privacy

Een bezoekster van de LadiesNight bij CineCity blijft hoe dan ook naar de bioscoop gaan, maar kan zich wel voorstellen dat andere mensen bezwaar hebben tegen de nieuwe maatregel: "Het is een inbreuk op je privacy. Je geeft daarmee aan of je wel of niet ingeënt bent en dat is privé-informatie."

Een andere filmkijker is minder pessimistisch over het coronatoegangsbewijs. Zij ziet het voordeel er wel van in: "Hierdoor kun je weer met een hele groep naar de film. Nu moet ik bijvoorbeeld nog een heel eind van m'n dochter af zitten omdat we niet één huishouden zijn, maar straks kan ik weer gezellig naast haar zitten."