Goedemorgen! Blije Joey, hondeneigenaren opgelet en gestrand op de Brouwersdam

Toch is het gelukt. "De rechter vertelde me dat het doorgaat en dat ik de tweede mens op aarde ben die dit gelukt is. Ik was heel blij!", zegt Joey.

Het gaat om uiteenlopende rassen en vooral gezonde rasechte honden worden meegenomen (foto: Omroep Zeeland)

De afgelopen periode heeft de politie Zeeland meerdere meldingen binnengekregen over diefstal van honden. Volgens de politie worden de honden vermoedelijk gestolen om te verhandelen. Het gaat om uiteenlopende rassen en vooral gezonde rasechte honden worden meegenomen. Met name pups van rashonden leveren veel geld op. De politie raadt hondenbezitters aan de dieren aan te lijnen tijdens het uitlaten en ze te chippen.

Naomi Harreman en Jolanda Verschiere uit Terneuzen riepen vorige maand de hulp in van hakers om te helpen met het maken van troostdekens voor terminale patiënten van ziekenhuis Zorgsaam in Terneuzen. Daar werd flink op gereageerd. Vandaag gaan ze de eerste dekens overhandigen.

Jéan Rottier van CineCity is niet blij met het coronatoegangsbewijs dat bioscoopbezoekers moeten laten zien (foto: Omroep Zeeland)

Dat niet iedereen blij is met het coronatoegangsbewijs was snel duidelijk. Ook Jéan Rottier van bioscoop CineCity in Vlissingen kan de maatregel maar weinig smaken. Volgens haar is het toegangsbewijs een extra drempel om naar de bioscoop te gaan en moeten er extra investeringen worden gedaan.

De bioscopen hebben een brandbrief aan de Tweede Kamer gestuurd om het coronatoegangsbewijs niet verplicht te stellen bij een bezoek aan filmtheaters.

Nicole en Albert zijn gestrand op de Brouwersdam (foto: Omroep Zeeland)

Daar stonden ze dan op de Brouwersdam, Nicole en Albert uit Rotterdam. Met caravan en auto, maar zonder trekhaak. Ze zijn van de camping gegooid, omdat er klachten over hun gedrag waren. En nu zijn ze ten einde raad. Het stel had tot maart volgend jaar gereserveerd, maar bivakkeren nu op de Brouwersdam.

Hun auto met trekhaak is total loss geraakt na een ongeluk in april. Net als hun vorige caravan, dat hun huis was. Ze zijn op zoek naar een plek waar ze de komende periode terecht kunnen.

Zeehonden voor de Zeelandbrug (foto: Arjan van Lomwel)

En dan het Zeeuwse weer van vandaag! 's Ochtends blijft het nog bewolkt, maar 's middags komt het zonnetje door. Maximaal wordt het in onze provincie vandaag 21 graden met een matige noordwesten wind.