Zeeland is koploper in toegankelijkheid glasvezelverbindingen

Zeeland koploper in toegankelijkheid glasvezelverbindingen (foto: ANP)

In Zeeland heeft 95 procent van de huishoudens de mogelijkheid om gebruik te maken van het glasvezelnetwerk. In Groningen is dat slechts 18 procent. Internetprovider Delta zet volop in op glasvezel.

Niet zo makkelijk als het lijkt

De overheid is al een tijd bezig met het uitrollen van het 1 gigabit per seconde-netwerk, oftewel het glasvezelnetwerk. Maar dat blijkt niet zo makkelijk te zijn als het lijkt. Het kabinet wil dat eind 2023 alle Nederlandse huishoudens tenminste kunnen beschikken over een internetverbinding van 100 Megabit per seconde (Mb) en een grote meerderheid van de huishoudens zou al moeten beschikken over het glasvezelnetwerk.

Maar of dat gaat lukken, is nog de vraag. Volgens het onderzoek beschikt ondertussen 98 procent van de Nederlandse huishoudens over het 100Mb netwerk, de helft van de Nederlandse huishoudens beschikken over het glasvezelnetwerk (1 GB).