Racoon maakt tijdschrift: 'Tof om te doen, maar we kunnen het beter bij muziek laten'

Gasthoofdredacteur wordt je niet zomaar bij het tijdschrift. Het magazine bestaat inmiddels tien jaar en hoofdredacteur Heck is behoorlijk kritisch: "Je moet het wel verdienen om gasthoofdredacteur te zijn. De eerste gasthoofdredacteur was Henny Vrienten, de zanger van Doe Maar, een icoon uit de Nederlandse popmuziek."

"De laatste Nederlandstalige nummers van Racoon waren naar mijn idee zo bijzonder en ze zijn succesvol overgeschakeld naar Nederlandstalige nummers. Ik wilde Dennis, Maarten en Bart al eerder vragen voor deze speciale samenwerking, maar nu was het juiste moment omdat volgende maand ook hun eerste Nederlandstalige album op de markt verschijnt."

Dit verschijnt er in de speciale uitgave

Zeeuwse popmuziek, de gitaarbouwer van Dennis Huige en een uitgebreid interview met hunzelf. Het zijn een paar onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de brainstormsessie in de tuin van Bart van der Weide. "We hebben geen verstand van journalistiek dus de interviews hebben we aan de redactie overgelaten, maar de ideeën voor artikelen kwamen snel boven tafel en daar waren we het in korte tijd over eens", vertelt gitarist Dennis Huige.

Gitarist Dennis Huige en bassist Maarten van Damme kwamen voor het eerst op de redactie van Soundz om een podcast op te nemen (foto: Omroep Zeeland)

De communicatie tussen de artiesten en Heck verliep vooral via de mail. "In het verleden maakten we bladen op de redactie met elkaar, maar die tijd is een beetje voorbij", vertelt Heck. De journalisten van het muziekblad werken voornamelijk op afstand en dat bevalt hem prima. Vandaar dat Maarten van Damme en Dennis Huige alleen op de redactie zijn geweest voor het opnemen van een podcast. "Dat was wel grappig, ik heb nog nooit een podcast gemaakt", vertelt Huige.

Eenmalig

De afgelopen maanden hebben de muzikanten veel geleerd en vanaf de zijlijn meegekeken hoe een blad in elkaar wordt gezet. "Het was heel tof om te doen, maar wij kunnen het denk ik beter laten bij muziek maken, maar wie weet dat Dennis in de toekomst een blad uitbrengt", grapt bassist Maarten van Damme. Huige schudt lachend zijn hoofd: "Misschien ook niet."

Deze eenmalige uitgave met Racoon als gasthoofdredacteur wordt aankomende woensdag gepresenteerd in poppodium 't Beest in Goes en zal daarna in diverse winkels te koop zijn.

