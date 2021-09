Politie gaat Middelburgse raddraaiers thuis opzoeken

Politie en jongerenwerkers gaan de jongeren thuis opzoeken (foto: Politie)

"Het is duidelijk om welke jongeren het gaat", laat de gemeente Middelburg weten in de brief aan de omwonenden. Om de overlast terug te dringen brengt de politie huisbezoeken aan de 'koplopers' van de groep, om op die manier de ouders op de hoogte te brengen van het gedrag van hun kinderen. Welzijnswerkers vanuit Stichting Welzijn Middelburg richten zich meer op de 'meelopers' via gesprekken in jongerencentra.

In de normale surveillance

De politie geeft aan niet extra in het gebied te gaan controleren. "Wij nemen het winkelcentrum en de Lange Geere altijd mee in onze surveillance", zegt woordvoerder van de politie, Mireille Aalders. "Als wij daar zijn, neem ik aan dat die jongeren slim genoeg zijn om niks te doen, want dan worden ze gelijk in de kraag gepakt. Tot nu toe reageren we vooral op meldingen." De ondernemers in Tref en het Geeregebied hebben een beveiliger ingeschakeld om toezicht te houden.