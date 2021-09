Sas van Gent krijgt eerste fabriek die op deze manier vleesvervangers maakt uit schimmels

Sas van Gent krijgt eerste fabriek die op deze vleesvervangers maakt uit schimmels (foto: Omroep Zeeland)

De nieuwe fabriek is de eerste in Nederland die op deze manier eiwitten gaat produceren. Op dit moment is 70 procent van de eiwitten die we eten van dierlijke oorsprong, zoals eieren, vlees, melk en kaas. Om de klimaatdoelen te halen en het milieu te ontlasten zouden we meer eiwitten van plantaardige herkomst moeten gaan eten, zoals granen, peulvruchten, noten en zaden. De provincie hoopt op termijn meer bedrijven uit deze sector naar Zeeland te halen.

In onderstaande animatie kunt u zien hoe de fabriek er gaat uitzien.

De fabriek wordt gebouwd door het Schotse Foodtechbedrijf Enough, dat sinds dit jaar samenwerkt met Unilever. Het product dat in Sas van Gent gemaakt gaat worden heet Abunda mycoproteïne, een voedingsingrediënt dat rijk is aan eiwitten en vezels en zeer voedzaam is. Mycoproteïne is bekend als grondstof van Quorn, in de jaren negentig één van de eerste vleesvervangers die in de supermarkt te vinden was.

Voedingsmiddelen die rijk zijn aan eiwitten zijn van dierlijke of plantaardige herkomst. Sinds de Tweede Wereldoorlog is in Nederland de consumptie van dierlijke eiwitten, met name uit vlees en zuivel, sterk toegenomen. Van de dagelijkse eiwitinname in Nederland is 70 procent van dierlijke en 30 procent van plantaardige herkomst, terwijl de percentages vroeger omgekeerd waren. Wereldwijd stijgt de vraag naar dierlijke eiwitten door de toenemende welvaart en groeiende wereldbevolking. De verwachting is dat met de huidige voedselsystemen het onmogelijk is deze groeiende wereldbevolking te voorzien van voldoende eiwitten van hoge kwaliteit.

Enough wil in 2032 ongeveer een miljoen ton mycoproteïne geproduceerd hebben. Dat betekent een miljoen koeien minder, 150 miljoen kippen minder of vijf miljoen ton minder CO2-uitstoot.

De provincie is, samen met het bedrijf Cargill en Invest in Zeeland, nauw betrokken bij de komst van de fabriek. Volgens gedeputeerde Jo-Annes de Bat betekent de komst een impuls voor de Zeeuwse economie en biedt het volop kansen voor bedrijven in de buurt, bovenop de vijftig arbeidsplaatsen in de fabriek.

Meer vleesvervangers = minder koeien (foto: Omroep Zeeland)

"Het begint sowieso al met een enorme investering in de bouw van de fabriek. Lokale aannemers en toeleveranciers zullen daarvan profiteren. En daarnaast kunnen eventueel Zeeuwse producenten van bepaalde gewassen en vruchten er ook van profiteren, omdat de fabriek grondstoffen nodig heeft om het eiwit te produceren", aldus de Bat.

'Mentale omslag ruim aanwezig'

De reden dat het bedrijf zich in Zeeland heeft gevestigd heeft volgens project director Darius Blaszyk een aantal oorzaken. "We wilden ons in eerste instantie graag in Nederland vestigen, omdat hier de mentale omslag om over te schakelen van dierlijk naar plantaardig ruimschoots aanwezig is. Daarnaast zijn ook veel producenten in de omgeving."

Het is Zeeland geworden, omdat het bedrijf gedurende het voortraject prima is ondersteund door de Provincie. "Tja, en dan ligt Sas van Gent voor de hand, omdat onze toekomstige buurman Gargill de grondstof gaat leveren om deze plantaardige eiwitten te produceren", aldus Blaszyk.

Een hamburger met Abunda mycoproteïne (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Blaszyk wordt deze fabriek een 'blueprint' voor de toekomstige fabrieken die elders in de wereld gebouwd gaan worden. "Alles is nieuw en dat is een uitdaging. Dus alles wat we hier leren nemen we mee naar volgende projecten. We hopen uiteindelijk dat we als bedrijf een steentje kunnen bijdragen om op een duurzame wijze deze nieuwe manier van voeding verder ontwikkelen."

Voorbeeldfunctie

De Bat denkt ook dat de komst van de fabriek ook een voorbeeldfunctie kan zijn voor andere industrieën in Zeeland. "Als we met elkaar die CO2 reductie willen realiseren, dan moet je daar ook je nieuwe productiemethodes en producten op aanpassen. daar is nu een eerste stap in gezet en daar zijn we als Zeeland blij mee.