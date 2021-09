Expositie Verdwenen Zwinhavens genomineerd voor Europese geschiedenis award

Met virtual reality worden de verdwenen Zwinhavens weer tot leven gebracht (foto: Omroep Zeeland / Westtoer)

De Zeeuwse kamer van 16 september

De Clercq vertrekt volgende week voor de wedstrijd naar Venetië om de tentoonstelling en het verhaal achter de Zwinhavens te presenteren. Maar wat is nu precies het verhaal achter de tentoonstelling?

Nu kun je wandelen in natuurpark het Zwin, maar in de middeleeuwen was het een geul die het binnenland met de zee verbond. De Zwingeul is verzand en verdwenen, maar door de tentoonstelling Verdwenen Zwinhavens, die tot 7 november duurt, is de geul weer te zien. Je kunt er zélfs langslopen.

VR-bril op en terug in de tijd

De tentoonstelling is namelijk zo opgezet, dat je vanuit het Zwingebied, met een VR-bril op, terug in de tijd kan reizen. Je ziet oude kastelen, de havens, oude, misschien nog wel bekende, straatjes en dorpjes die toen hele belangrijke handelssteden zijn.

"In de middeleeuwen was de regio een baai, een arm die uitstrekte tot wat nu Sint Anna Ter Muiden is", vertelt De Clercq. "Dit gebied was echt wel the place to be op Europese schaal: alle handelsroutes van Europa kwamen hier samen."

Waar nu een weg loopt, stond vroeger een groot kasteel (foto: Verdwenen Zwinhavens)

Maar, langzamerhand verzandde de Zwingeul, wat betekende dat de havensteden rondom de handelsroute kleiner werden of verdwenen. Monnikenrede is daar een voorbeeld van. "De haven van Sluis heeft het nog het langste volgehouden, omdat die het dichtstbij de zee lag. We kunnen de handelssteden van toen natuurlijk niet vergelijken met de handelssteden van nu, maar door teruggevonden toltarieven, belastingen in die tijd, hebben we een mooi beeld van wat er allemaal de havens in en uit ging."

'Kastelen en onherkenbare Zeeuwse havens'

"Als je met de VR-bril naar het zwingebied kijkt, kun je naast de kastelen en onherkenbare havens ook kleine aspecten terugzien die wél herkenbaar zijn", vertelt De Visser. "Schepen moesten geballast worden. Tegenwoordig gebeurt dat met water, maar vroeger werd dat met keien uit Denemarken en Duitsland gedaan. Die keien werden dan rondom de havens eruit gegooid, zodat de handelslieden plek hadden om Zeeuws en Vlaams zand terug te kopen. Die keien zien we nog steeds terug in de huizen en straten van Sint Anna Ter Muiden en Sluis."

Het zand dat door de kooplieden gekocht werd, werd geëxporteerd naar Duitsland. Daar werd het verkocht aan de bouwsector. "In het zand zitten natuurlijk schelpen, die bestaan uit kalk. Dat was heel bruikbaar."

De tentoonstelling Verdwenen Zwinhavens starte op 3 juli en zal tot 7 november te zien zijn.