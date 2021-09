Dubbel gevoel bij Zeeuwse poppodia: 'We willen gewoon doen waar we goed in zijn'

"De afgelopen tijd konden we maar vijftig mensen kwijt", vertelt Willemien Clement van poppodium De Spot in Middelburg. "Straks mag er weer driehonderd man naar binnen. Ook al is dat maar 75% van wat we aankunnen, dat is al wel een veel vollere zaal."

Behalve de beperkte capaciteit, blijven twee andere maatregelen nog in stand: bezoekers moeten een coronatoegangsbewijs laten zien en de podia moeten om twaalf uur 's nachts sluiten.

Dat laatste lost De Spot makkelijk op: "We beginnen gewoon eerder", vertelt Clement. Op de dag van de versoepelingen staat toevallig gelijk een dansfeestje gepland. "We beginnen dan om zeven uur. Dat zal ook wel een gekke gewaarwording zijn", lacht ze. "Maar we hopen dat ons publiek daarin flexibel is."

'Cultuur moet iets inclusiefs zijn'

Bart Smeels van poppodium 't Beest in Goes vindt de situatie dubbel. "Aan de ene kant is het heel fijn dat er meer mensen naar binnen komen, maar de toegangsdrempel is lastig. Cultuur moet iets inclusiefs zijn." Onder bezoekers zijn zowel voor- als tegenstanders van de maatregelen, merkt hij. "We kunnen het nooit goed doen", zegt Smeels. "Maar dit is de enige manier waarop we open kunnen. Wij willen onze taak vervullen: een podium zijn."

'We willen gewoon weer muziek delen, artiesten die weer knallen op het podium, gewoon weer doen waar we goed in zijn' (foto: Omroep Zeeland)

Dat is ook de houding van De Spot in Middelburg. "We willen gewoon weer muziek delen, artiesten die weer knallen op het podium, gewoon weer doen waar we goed in zijn." Het team is er dan ook helemaal klaar voor om weer bezoekers te ontvangen. Ook is de entree compleet vernieuwd door kunstenares Christina de Korte. Clement heeft er zin in: "We gaan goed beginnen."