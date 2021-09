Burgemeesters verwachten meer duidelijkheid van kabinet over handhaving coronabewijs

Erik van Merrienboer op de Markt in Terneuzen (foto: Omroep zeeland)

Van Merrienboer heeft nu nog geen duidelijk beeld van hoe de handhaving er in Zeeland na 25 september uit gaat zien. "Na het kamerdebat moet er meer duidelijkheid komen over de manier van handhaven en hoe we partners en ondernemers daarin kunnen ondersteunen. Ondernemers zien de handhaving als een grote belasting, maar tegelijkertijd is het een voorwaarde."

Samenwerking

Volgens Van Merrienboer is het van groot belang dat er in Zeeland samengewerkt blijft worden, zoals dat de hele coronacrisis al gebeurt. "Ik voel de weerstand die er is en daar heb ik ook begrip voor. Maar als de kaders straks helder zijn hoop ik dat we samen kunnen werken. Handhaving begint bij de ondernemers zelf. Daar moeten we op vertrouwen. Wij moeten ze daarin ondersteunen. Bij excessen zullen we optreden natuurlijk en misschien zullen we af en toe een steekproef doen. Maar we willen het in Zeeland vooral samen doen."