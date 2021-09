Hulphakers produceren lading aan troostdekens voor terminale patiënten

Volgens oncologie verpleegkundige Nienke van Drommelen is het van groot belang dat de dekens uitgedeeld kunnen worden. "Het kan troost, warmte en geborgenheid bieden aan terminale patiënten en hun familieleden." De gekleurde haakwerken zorgen ook voor een huiselijke uitstraling, vindt van Drommelen. "Mensen vinden het prettig om die ziekenhuissfeer weg te halen uit de kamer."

Ik had er zelf graag een voor mijn vader gewild, die is veertien jaar geleden overleden." Naomi Harreman, haakt troostdekens

Harreman is blij dat ze veel kan betekenen voor de patiënten en familie. "Ik had zelf ook graag een troostdeken gewild toen mijn vader in het ziekenhuis in Gent lag. Daar kenden ze dit helemaal niet en ik wist op dat moment ook nog niet dat het bestond." Harreman haakt voor haar bedrijf, maar het is ook een hobby. Op Facebook volgt ze verschillende groepen waaronder haken voor hospice. "Daar hoorde ik voor het eerst over deze deken. Een vrolijke deken om op bed te leggen. Als de patiënt komt te overlijden dan kunnen nabestaanden de deken meenemen als troost."

Regionaal gebaar

In eerste instantie haakten Harreman en Verschiere dekens voor landelijke hospice. "Toen ik zelf naar het ziekenhuis in Terneuzen moest voor een dagopname nam ik mijn haakspullen mee", vertelt Harreman. Ze raakte in gesprek met een verpleegkundige op de oncologie-afdeling. "Die verpleegkundige zei dat ze in dit ziekenhuis maar één troostdeken hadden. Waarop ik reageerde dat dit veel te weinig is. Het is daarnaast leuker om te weten waar de dekens naartoe gaan en dat ze in de provincie blijven."

Naomi Harreman en Jolanda Verschiere overhandigen met trots de eerste lading troostdekens aan ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

De dames hielden contact en het doel is om jaarlijks vijfendertig dekens te doneren aan het ziekenhuis in Terneuzen. "We willen er een lopend project van maken dus we zijn zeker nog op zoek naar hulphakers", zegt Harreman. Geld hoeft volgens haar geen probleem te zijn. "Er zijn mensen die garen sponsoren dus mocht je haken leuk vinden, maar geen geld hebben om garen te kopen dan krijg je die via ons."

Meer informatie is te vinden op de website www.hakenvoorzorgsaamziekenhuis.nl.

