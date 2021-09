Voetafdrukken acteurs en ooggetuigen Slag om de Schelde vereeuwigd bij Cinecity

Onder hen Casper Traas en Gijs Blom. Blom speelt in de film een Nederlandse jongen die ervoor kiest om voor de Duitsers te vechten. Zo staat hij soort van symbool voor Traas. Traas vocht niet voor de Duitsers, maar groeide wel op in een NSB-gezin. Vader Traas was als boer tijdens de oorlog naar Wit-Rusland gegaan om te helpen met de oogst. Hij kwam daar om het leven.

Traas is blij dat er ook voor deze kant van de oorlog meer aandacht is: "Dat is heel belangrijk want er waren veel mensen pro-Duits. Het valt niet goed te praten en dat wil ik ook niet doen, maar je moet het met de ogen van toen bekijken. Dat vergeet men."

Casper Traas en Gijs Blom zetten samen een voetafdruk in het cement (foto: Omroep Zeeland)

Blom gaf Nederlanders die kozen voor de Duitsers een gezicht in de film. Hij zette vandaag samen met meneer Traas een voetafdruk in het natte cement en dat vindt hij bijzonder: "Ik vind het echt een eer. Dit was een mooi moment", aldus Blom.

Blom bereidde zich vooral alleen voor op zijn rol. Blom: "Vandaag kom ik in aanraking met mensen wiens verhaal het daadwerkelijk is en dat raakt me."