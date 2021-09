Ook Borsele eist stop op 'illegale vervuiling' Westerschelde

Het gemeentehuis van de gemeente Borsele, in Heinkenszand (foto: Omroep Zeeland)

Het dagelijks gemeentebestuur van Borsele heeft een opdracht gekregen: breng onze zorgen over aan het Zeeuwse provinciebestuur, Rijkswaterstaat en de Vlaamse overheden. En zorg ervoor dat de zoals het in de motie werd verwoord 'illegale vervuiling van de Westerschelde' zo snel mogelijk gestopt wordt. De gemeenteraad van Reimerswaal diende in juli een motie in met dezelfde strekking. Dat leidde al tot vragen in het Vlaamse parlement.

Openheid

Spil in het verhaal is het chemiebedrijf 3M in het Antwerpse havengebied. Het bedrijf loost al jaren schadelijke en kankerverwekkende stoffen in de Schelde. Het bedrijf claimt dat het volgens de geldende vergunningen handelt. De Vlaamse minister van Omgeving, Zuhal Demir, eist dat 3M voor het einde van de maand met volledige openheid van zaken komt over de lozingen. Vlaamse media meldden eerder dat 3M voor een vergelijkbare zaak in de Verenigde Staten een schikking van 800 miljoen dollar heeft getroffen met de staat Minnesota.

