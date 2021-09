Goedemorgen! Broden en Vissen verwijderd, nieuwe single Emma Heesters en dekens die troost bieden

Het kunstwerk wordt vandaag verwijderd zodat het kan verhuizen (foto: Cor van de Wege)

Zangeres Emma Heesters uit 's-Gravenpolder heeft opnieuw een single opgenomen met Ronnie Flex. Na Alles Wat Ik Mis uit mei dit jaar komt vandaag Meisje Zonder Naam uit. In de videoclip zijn de twee verwikkeld in een tenniswedstrijd. Wie dat gaat winnen, weten we nu nog niet. De single laten we je vandaag in ieder geval wel horen en ook hoe blij Emma er mee is!

Emma Heesters (foto: Omroep Zeeland)

Een maand na de oproep voor hulphakers hebben Naomi Harreman en Jolanda Verschiere uit Terneuzen al 21 troostdekens kunnen bezorgen bij ziekenhuis ZorgSaam. Die kunnen troost, warmte en geborgenheid bieden aan terminale patiënten en hun familieleden, zo is het idee. En daarom werden de dekens trots afgeleverd voor dit hele goede doel.

De initiatiefnemers met de 21 gehaakte troostdekens (foto: Omroep Zeeland)

Minder goed nieuws in Arnemuiden. Daar is in dit jaar al voor bijna 20.000 euro (!) aan schade aangericht op het station. Het gaat om vernielde ruiten en afgelopen weekend werd volgens de wijkagent nog een abri vernield. De jongeren die de vernielingen op hun geweten hebben zijn volgens de politie gefilmd en hebben twee weken om zich te melden. Doen ze dat niet, dan krijgen ze bezoek aan huis.

Waterbuffels in de Saeftinghe (foto: Paul Verstraeten)

Het weer

Als je vanochtend vroeg op pad bent, zal je de mistlampen wellicht even aan moeten zetten. We beginnen de ochtend namelijk met lage bewolking en mist, die in de loop van de ochtend langzaam zal oplossen. Vanmiddag krijgen we een zonnetje vanachter de stapelwolken. Het wordt rond tussen de 19 en 21 graden.