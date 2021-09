'Wauw, we kunnen weer dansen en zingen en dat voelt zo bevrijdend'

De leden van Musica Cordis zijn in juni voorzichtig begonnen met repeteren, buiten en op gepaste afstand. De dansers mochten uiteindelijk ook weer de studio in om te repeteren. Vorige week repeteerden ze voor het eerst samen in de Mariakerk in Nisse.

'We kunnen weer!'

Lia Sorber van Stichting Dansz wil het van de daken schreeuwen, zo fijn vindt ze dat er weer gedanst mag worden. "Het is onbeschrijfelijk, als ik de dansstudio binnenloop denk ik; wauw, we kunnen weer en dat voelt zo bevrijdend."

Missa Corona

Uitgangspunt voor het concert Missa Corona is een mis die uit delen bestaat zoals Kyrie en Gloria. De kerkelijke muziek wordt afgewisseld met wereldlijke liederen die verwijzen naar de angst voor corona en het isolement waarin de mensen terechtkwamen in coronatijd. De dans verbeeldt de worsteling met het virus en de drang naar vrijheid.

Het concert is zaterdagavond 18 september in de Grote kerk in Goes.