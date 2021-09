Alleen Limburgers en Brabanders zijn kleiner dan Zeeuwen

Gemiddelde lengte Zeeuwse vrouw (foto: Omroep Zeeland)

Het CBS kwam tot deze conclusie na onderzoek op basis van cijfers uit gezondheidsenquêtes van het CBS, de GGD en het RIVM. Nederlanders werden in de loop van vorige eeuw steeds langer, maar sinds 1980 is de rek er uit. Vrouwen geboren in 2001 zijn gemiddeld 1,4 centimeter korter dan de generatie uit 1980. Voor mannen is dat verschil 1 centimeter.

Slinkende Zeeuwen

Ook de Zeeuwen krimpen dus. De mannen in onze provincie werden in 1930 nog gemiddeld 176,2 centimeter lang. Tot 1980 groeiden ze tot 183 centimeter. Sindsdien zijn de Zeeuwen geslonken tot een gemiddelde lengte van 182.6 centimeter. De gemiddelde Nederlandse man wordt met 182,9 centimeter iets langer dan de gemiddelde Zeeuw.

Zeeuwse vrouwen werden in 1930 gemiddeld 166,2 centimeter. In 1980 was dat gemiddeld 169,8 centimeter. Zeeuwse vrouwen die in 2001 zijn geboren gemiddeld worden inmiddels 169,2 centimeter. De gemiddelde Nederlandse vrouw wordt met 169,3 centimeter een fractie langer.

De lengteafname hangt volgens het CBS deels samen met immigratie van minder lange bevolkingsgroepen en de daarna in Nederland geboren kinderen. Maar ook onder generaties bij wie beide ouders of alle vier de grootouders in Nederland zijn geboren, stagneerde de gemiddelde groei.