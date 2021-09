Adriaen van de Vennestraat schrikt wakker van politie: 'Ik vind het wel eng worden'

Een man uit de straat staat in de deuropening een sigaret te roken. "Vanochtend om kwart over zeven ging de bel", vertelt hij. "Bij alle buren is er aangebeld om te vragen of iemand iets gezien heeft vannacht. Ik ben wakker geworden en ik heb gehoord wat er gebeurd is, maar verder weet ik niks."

'Triest en schokkend'

Verderop staat een groepje dames. "Ik ben heel erg geschrokken", zegt een bewoonster. "Geen idee wie het is, maar ik vind het wel eng worden." Een buurvrouw valt haar bij. "Het is echt schokkend. Triest en schokkend."

Een rechercheteam doet onderzoek in de wijk (foto: HV Zeeland)

De commotie in de straat maakt een hoop los. "Vanochtend stond de één in z'n pyjama en de ander in z'n duster buiten. Je hoort een hoop politiewagens en een ambulance en dat scheurt zo de straat in. Tja, dan ga je kijken. Maar dan weet je nog niks."

De buurvrouwen wachten het politieonderzoek af voor meer informatie. "Ik ga het niet zelf in de gaten houden hoor", zegt een van de dames. "Zo interessant vind ik het ook niet. Ik vind het zielig." Haar buurvrouw valt haar bij: "Inderdaad, voor diegene die het is ook. Je weet natuurlijk geen achtergrond, maar dan vind ik het nog niet nodig dat ze iemand om zeep helpen."