Prinsjesdag 2021: Zeeuwse gemeenten hopen op extra geld

Erik van Merrienboer, burgemeester van Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

De afgelopen jaren heeft de landelijke overheid veel taken overgeheveld naar gemeenten; maar was dat meteen gekoppeld aan een flinke bezuiniging. De gedachte was dat gemeenten efficiënter konden werken dan de rijksoverheid, omdat gemeenten een veel directer contact hadden met inwoners en dus beter konden bepalen wat er nodig was.

Anders uitgepakt

De overheveling heeft in ieder geval voor de jeugdzorg in de praktijk heel anders uitgepakt dan gedacht. Door een groeiend aantal hulpvragen voor jongeren blijkt dat het budget veel te klein is. Daarnaast bleken ambtenaren lang niet altijd voldoende kennis in huis te hebben om hulpvragen te beantwoorden, waardoor van efficiënt werken weinig terecht kwam. Er ontstonden miljoenentekorten, die de gemeenten zelf moeten ophoesten.

Oproep

De Terneuzense burgemeester Van Merrienboer hoopt dan ook dat het demissionaire kabinet tijdens Prinsjesdag aankondigt, dat er echt extra geld komt voor de jeugdzorg. "We zetten ons beste beentje voor, maar soms moet je tot de conclusie komen: we komen gewoon tekort", aldus Van Merrienboer.

Het kabinet kondigde in juni aan 1,3 miljard euro uit te trekken voor de tekorten in de jeugdzorg in alle 352 gemeenten in ons land. Ondanks de grootte van het bedrag, zou het toch een druppel op de gloeiende plaat zijn. Alleen al in Zeeland moesten alle 13 gemeenten in 2019 in totaal 56 miljoen euro bijpassen.

Grote gemeenten, kleine gemeenten

Naast de kostbare jeugdzorg, vraagt Van Merrienboer ook aandacht voor de verdeling van het geld uit het gemeentefonds. Het kabinet wil in 2023 het geld dat ze aan gemeenten uitkeren - voor onderhoud, ambtenaren en zaken als jeugdzorg - gaan herverdelen. Het is de bedoeling dat er meer geld van de Randstad naar de regio gaat, maar in die regio lijken het toch de grotere gemeenten te zijn die extra budget gaan krijgen. Daardoor hebben de kleinere Zeeuwse gemeenten het nakijken.

Volgens de plannen voor de herverdeling van het Gemeentefonds krijgen gemeentes tot 100.000 inwoners 3 tot 5 euro per inwoner minder uitgekeerd. Dat betekent dat alle Zeeuwse gemeenten erop achteruit gaan. Gemeentes tussen de 100.000 en 250.000 inwoners zouden er juist een tientje per inwoner bijkrijgen. "Onaanvaardbaar", vindt Van Merrienboer.