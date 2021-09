Lagere straffen voor verdachten drugslab Koewacht

Het drugslab in Koewacht (foto: Omroep Zeeland)

Volgens het gerechtshof in Den Bosch is er genoeg bewijs dat de mannen zich in 2013 schuldig maakten aan het op grote schaal produceren van amfetamine, maar is de redelijke termijn overschreden. Gevolg: strafvermindering. De mannen pleegden hun daad in 2013, werden in maart 2017 veroordeeld door de rechtbank in Breda en het duurde ruim vier jaar voordat hun zaak in hoger beroep behandeld werd.

Lagere straffen

De 53-jarige man uit Koudekerke kreeg tien maanden minder celstraf, van 42 maanden onvoorwaardelijk, naar 32 maanden waarvan ook nog eens 24 voorwaardelijk.

Een 38-jarige man uit Oosterhout en een van 54-jarige man uit Zwijndrecht kregen ook lagere straffen. De man uit Oosterhout kreeg in plaats van twee jaar en tien maanden, twee jaar en drie maanden gevangenisstraf. De man uit Zwijndrecht kreeg in plaats van 3,5 jaar, twee jaar en acht maanden cel.

Grootste drugslab ooit

Het drugslaboratorium aan de Eikenlaan in Koewacht was destijds het grootste drugslab dat ooit werd opgerold in Zeeland. Bij de inval werden grote hoeveelheden ingrediënten gevonden die nodig zijn voor het maken van drugs; 660 liter zoutzuur, 250 liter mierenzuur, 400 liter formamide en 1.000 kilogram caustic soda. Het lab in Koewacht was volledig in bedrijf, er zou amfetamine zijn gemaakt.