Plaat voor plaat wordt kunstwerk Brood en Vissen verwijderd: 'Maar gelukkig komt 'ie niet bij 't oud ijzer'

De graansilo, waar de kunst op staat, moet namelijk plaatsmaken voor een nieuwbouwproject. Het enorme kunstwerk wordt niet weggegooid, maar krijgt een nieuw plekje: op de graansilo in Terneuzen.

Niet bij het oud ijzer

"Ik vind het jammer dat 'ie hier weg moet", bekent maker van het kunstwerk Johnny Beerens, terwijl hij naar de grote kraan en het kunstwerk staat te kijken. "Maar aan de andere kant ben ik blij dat het een nieuw plekje krijgt en niet bij het oud ijzer belandt."

Beerens bij zijn kunstwerk dat in 2023 in Terneuzen komt te hangen (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Beerens gaat het om tachtig voorzetplaten die een voor een losgeschroefd en van de silo verwijderd moeten worden. "Dat is niet in een dagje gedaan hoor", lacht Beerens. "En vervolgens wordt het natuurlijk ook weer een enorme puzzel om de plaat weer goed en compleet te krijgen."

'In Terneuzen, kom ik nie!'

De kunstenaar is niet de enige die bij de verwijdering van het kunstwerk komt kijken. Een aantal dorpelingen heeft zich achter de bouwhekken verzameld. "Dit kunstwerk hoor toch bie Bresjes, als 't in Terneuzen hangt, ga ik niet kieken hoor! Dae kom ik nie!"

Stiekem is Beerens het met de dorpelingen eens. "Toen ik dit aan het schilderen was, was het hier in de haven van Breskens nog een stuk drukker, meer bedrijvigheid. Het kunstwerk staat voor de haven, de vissen, maar ook voor de handel in graan, het brood. Dit kunstwerk herinnerde ons denk ik hoe de haven van Breskens vroeger was."

Het kunstwerk word plaat voor plaat van de silo verwijderd (foto: Omroep Zeeland)

Als de platen van de graansilo af gehaald zijn, worden ze opgestapeld op een aanhanger en naar Terneuzen gebracht. "Daar moeten ze nog drogen en volgend jaar september, want dan heb ik pas tijd, ga ik het kunstwerk opknappen. Ik hoop dat we het in 2023 in Terneuzen op de silo kunnen hangen."

