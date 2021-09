Zeeuwse Jan neemt het ervan in Arubaans hotel

Het hotel waar Jan Lamper verblijft (foto: privéfoto)

Lampers zoon werkt in het hotel, dat vlakbij zijn huis staat. "Het is toch wel tien minuutjes rijden", lacht Lamper. "Je zou het niet denken, maar ook in Aruba heb je files. Vorige week bracht ik mijn kleindochter naar school en deed ik er twintig minuten over. Afgelopen maandag stond ik binnen vijf minuten vanuit de kamer bij de school."

Het hotel is nu nog niet voor de helft gevuld. Het toerisme komt volgende maand, als het herfstvakantie is, weer op gang, verwacht Lamper. Maar dan hij is alweer thuis. "We blijven tot zondag."

Elke doordeweekse dag spreken wij in de radiorubriek Zeeuw in het buitenland met een oud-provinciegenoot die in een ander land woont over hoe hij of zij de coronacrisis daar ervaart. Jan Lamper is twee jaar geleden samen met zijn vrouw naar Aruba vertrokken. Niet om te werken maar om van het pensioen te genieten. En om hun zoon, die al vijftien jaar op het eiland woont, en kleindochter (12) vaker te zien. De droom van zijn vrouw was om daar achteraan te reizen. Jan komt oorspronkelijk uit Yerseke, maar heeft ook lang in Goes gewoond. Hij is graag en veel in zijn tuin bezig en één keer per week rijdt hij ook oudere mensen naar de dagbesteding.