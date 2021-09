Bevrijding van Axel herdacht: 'Vrijheid vieren en het verleden eren.'

De herdenking van de bevrijding van Axel (foto: GO-RTV)

Het Pools Kruis steekt letterlijk hoog boven het maaiveld uit. De gebruikelijke rust rondom het herdenkingsmonument maakt elk jaar op 17 september plaats voor de herdenking van de bevrijding van Axel.

De Poolse Piotr Samerek sprak over het belang van deze datum voor zijn land: "Deze datum betekent voor ons het tweede begin van de Tweede Wereldoorlog. Voor Axel betekent deze datum vrijheid. Zo liggen verdriet en geluk dicht bij elkaar. Het is ook de datum waarop Operatie Market Garden verloren ging. We zijn hier niet alleen om de vrijheid te vieren, maar ook om het verleden te eren."

Vrede en vrijheid vragen ook vandaag nog aandacht en zorg."" Erik van Merrienboer - Burgemeester Terneuzen

Ook burgemeester Erik van Merrienboer sprak over het belang van het eren van het verleden: "25 Poolse soldaten zijn hier om het leven gekomen. Zij hebben hun leven geofferd voor onze vrijheid. Het is dan ook een eer om hier te mogen staan. Vrede en vrijheid vragen ook vandaag nog aandacht en zorg. Maar het besef dat hier in Zeeuws-Vlaanderen de bevrijding van ons land is begonnen, mogen we niet verliezen."

Jongere generaties

Bij de herdenking waren ook een aantal leerlingen van lokale basisscholen aanwezig. Ook zij legden bloemen neer bij het Pools Kruis, en luisterden aandachtig naar de verhalen uit een tijd die zij zich lastig voor kunnen stellen. Juist daarom was hun aanwezigheid belangrijk volgens Van Merrienboer: "Het is belangrijk dat de jongere generaties ervoor zorgen dat de herinnering nog lang zal blijven bestaan."

Dit is een bericht van GO-RTV.