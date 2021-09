Yara hoopt op meer duidelijkheid over klimaatplannen in troonrede

Het toverwoord is voor Gunter dan ook duidelijkheid. "Dat er na vele jaren van praten ook echt duidelijkheid komt van wat we willen", aldus de woordvoerder. "Niet alleen in de troonrede, maar ook van het nieuwe kabinet." Die duidelijkheid gaat verder dan alleen nieuwe wet- en regelgeving. "Duidelijkheid ook over geld, laten we daar helder in zijn", legt Gunter uit. Volgens Gunter heeft Yara de afgelopen tien jaar een miljard geïnvesteerd in CO2-reductie: "Dus geld is zeker nodig, maar óók wetgeving."

Plannen liggen klaar

Yara heeft de plannen om de CO2-uitstoot te reduceren al klaar liggen. Een deel van de plannen betekent het aanpassen van bestaande installaties. "Daar hebben we eigenlijk niet heel veel meer duidelijkheid voor nodig dan dat er nu is", voegt Gunter daar aan toe.

Waar Yara het Rijk wel voor nodig heeft, is de opslag van CO2 en het optuigen van een netwerk voor groene waterstof. Bij het opslaan van CO2 in gasvelden onder de Noordzee wacht Yara op duidelijkheid over de hoeveelheid CO2 die opgeslagen kan worden en welke rol de Nederlandse overheid daarbij gaat spelen. Daar lopen al langere tijd gesprekken over.

Groene waterstof

Over hoe groene waterstof geproduceerd gaat worden, is nog eigenlijk niets bekend. "Daar is nog geen wetgeving voor, daar is nog geen subsidieprogramma voor, daar is nog geen infrastructuur voor, daar is nog eigenlijk heel weinig voor", somt Gunter op. Terwijl de industrie groene waterstof ziet als de heilige graal om CO2-uitstoot te reduceren.

Voorstel voor een waterstofcentrale

Yara heeft inmiddels een voorstel ingediend om zelf een waterstofcentrale te bouwen. Als alles volgens plan verloopt, staat er in 2026 een 100 megawatt waterstofcentrale. "Een enorme ambitie, aan de andere kant is dat nog maar vier procent van onze totale productie", legt Gunter uit.

In de toekomst hoopt de kunstmestfabrikant waterstof af te nemen zoals zij dat nu doen met aardgas. "Daar is nog heel veel voor nodig en ik vrees dat, met de snelheid die we we nu hebben, dat na 2030 zal worden", aldus Gunter.