Bekende acteurs helpen Zeeuwen bij het schrijven van een film

Voor Mels Hoogenboom uit Burgh-Haamstede is de begeleiding heel leerzaam: "Ik heb geleerd om een scène te schrijven. Daar weet ik nu veel meer van, hoe je dat moet doen. Ik hoop natuurlijk dat ik de film echt mag maken uiteindelijk. En dan is de volgende stap meteen Hollywood", grapt Hoogeboom. Hollywood of niet, de Zeeuw is trots dat hij mee kan doen en heeft een verhaal dat zich ook hier afspeelt.

Verhaal

"Mijn verhaal speelt zich af in Vlissingen. Het Vlissingen van 2030. Een jongen komt naar Vlissingen om herinneringen op te halen met zijn vriendin. Hij maakt foto's en ze hebben plezier maar er zit wel een twist aan het verhaal want het loopt niet echt goed af met de jongen..."

En het eerste stapje richting Hollywood is gezet voor Mels Hoogenboom, want hij is als een van de gelukkige drie door is en nog steeds kans maakt op een eigen film.

Mels Hoogenboom uit Burgh-Haamstede vindt de begeleiding heel leerzaam. (foto: Omroep Zeeland)