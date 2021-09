GOES heeft Roemeratoe en Hage terug voor duel met DVS'33

Sylvio Hage keert tegen DVS'33 terug bij GOES (foto: René van der Vliet)

Wie er niet bij is, is Ralph de Kok. De verdediger viel vorige week tegen Ter Leede geblesseerd uit. Het is nog niet bekend hoe lang De Kok uit de roulatie is. "Er zit nog vocht in zijn knie en daardoor kan er nog geen scan gemaakt worden", aldus trainer Kevin Hollander.

Na het uitvallen van De Kok gaf GOES tegen Ter Leede een 0-1 voorsprong weg en werd er met 4-1 verloren. "We begonnen goed, scoorden een vroege goal, maar na de blessure van Ralph leken we het kwijt."

Daardoor wacht GOES na vijf wedstrijden in de Derde Divisie nog op de eerste overwinning. De eerste drie duels werd er gelijkgespeeld, de afgelopen twee speelrondes verloor het elftal van Hollander. "Ik wil weer het GOES zien van de eerste drie wedstrijden", aldus Hollander, die vond dat zijn ploeg toen meer defensieve zekerheid had.

Ziekenboeg

Goed nieuws is dat GOES tegen DVS'33 weer kan beschikken over linkervleugelverdediger Roemeratoe. "Ook Sylvio Hage heeft groen licht gekregen van de fysiotherapeut", zegt Hollander over de centrumaanvaller die ziek en geblesseerd was. Hage tekende tegen Harkemase Boys (3-3) voor de eerste treffer van het nieuwe seizoen voor de Bevelanders.

Verder zit Guillaume Clinckemaillie weer op de bank. De aanvaller uit België had te kampen met een hamstringblessure. Daar tegenover staat dat Francis Kabwe Manengela - vorige week maker van de enige treffer tegen Ter Leede - nog een vraagteken is bij GOES.

DVS'33

Tegenstander DVS'33 verzamelde vier punten in de eerste vier competitiewedstrijden. De ploeg uit Ermelo begon het seizoen met een overwinning, maar staat na twee nederlagen op rij twaalfde GOES heeft een wedstrijd meer gespeeld en is met drie punten de voorlaatste van de Derde Divisie. Vorig seizoen verloor GOES met 5-1 van DVS'33.

(foto: Omroep Zeeland)