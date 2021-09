Ten huwelijk gevraagd voor Broden en Vissen: 'De Eiffeltoren ging niet, dit was the next best thing'

Gelukkig konden Ingrid en Edwin hun trouwfoto nog maken voor het kunstwerk (foto: Omroep Zeeland)

"Mijn echtgenoot komt uit Breskens en toen we zesenhalf jaar samen waren wilden we familiefoto's maken voor het kunstwerk", vertelt Jacobs. Haar man, toen nog haar vriend, had een camera klaargezet voor de gezinsfoto. Wat ze zelf niet wist, is dat hij op zijn knieën zou gaan en dat de camera klaarstond om het aanzoek te filmen. "Het was echt een verrassing."

Het plan was eigenlijk om het aanzoek in Parijs te doen. "Op de Eiffeltoren", vertelt Jacobs. "Maar door corona konden we daar niet heen. Dit kunstwerk was the next best thing", lacht ze.

'Vreselijk dat het weggaat'

Het kunstwerk is typerend voor Breskens, vindt Jacobs. "Het is bijna het eerste dat je ziet als je Breskens binnenkomt. Ik vind het echt vreselijk dat het weggaat. En het gaat niet alleen Breskens uit, maar ook de gemeente Sluis. Dat is echt jammer."

Wel is ze blij dat Broden en Vissen vandaag pas is verwijderd en niet een weekje eerder. "We wisten dat het kunstwerk weg zou gaan, maar niet precies wanneer. Vorige week vrijdag zijn we getrouwd en dat was net op tijd om onze trouwfoto nog bij het kunstwerk te maken."