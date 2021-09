Dit zijn de grootverdieners in de Zeeuwse jeugdzorg

Geld (foto: Bicanski)

Omdat het lastig is om verschikkende organisatievormen met elkaar te vergelijken, hebben we hieronder die vormen uitgesplitst. Je ziet telkens de top drie grootverdieners in de Zeeuwse jeugdzorg, verdeeld over vier categorieën: stichtingen, vof's maatschappen en coöperaties , bv's en eenmanszaken.

Stichtingen

Notering Naam Winst Percentage van omzet 1 Juvent 5.354.324 euro 6,2 procent 2 Lentekind 800.736 euro 15,0 procent 3 Juutsom 111.683 euro 2,7 procent

Juvent is de stichting die de meeste winst heeft genoteerd in die periode. Die organisatie geeft als verklaring voor dat hoge bedrag, dat ze, om goed voorbereid te zijn op de te verwachten verliezen van de komende jaren, vastgoed heeft verkocht en er is gereorganiseerd. Dat betekent: meer inkomsten en door ontslagen minder uitgaven en dus een hogere winst.

Vof’s, maatschappen en coöperaties

Notering Naam Winst Percentage van omzet 1 Praktijk Jipp (maatschap) 1.308.175 euro 69,5 procent 2 Christelijk begeleidingscentrum Aan de Hand (vof) 759.377 euro 23,4 procent 3 Driestroomhuis Enso (vof) 727.689 euro 43,8 procent

Wat vof's, maatschappen en coöperaties gemeen hebben is dat deze organisaties meerdere eigenaren hebben. Die verrichten een deel van het het werk, maar keren zichzelf geen loon uit, want dat zit in het winstbedrag. Dat kan in vergelijking met andere organisatievormen een vertekend beeld geven. Mede daarom is ook het winstpercentage (de winst als percentage van de totale omzet) bij deze organisatievormen hoger.

Bv's

Notering Naam Winst Percentage van omzet 1 Kiek! 933.385 euro 18,8 procent 2 Zorgboerderij De Stelle 524.725 euro 11,5 procent 3 Basic Trust 128.881 euro 21,6 procent

In Zeeland zijn er niet veel bv's. Er waren van 2017 tot en met 2019 in onze provincie in totaal vijf jeugdzorgorganisaties die onder die organisatievorm actief waren. Er zijn er dus slechts twee die buiten deze top drie vallen.

Eenmanszaken

Notering Naam Winst Percentage van omzet 1 Kinder- en jeugdpsychologie DOK018 335.038 15,2 procent 2 Equimio 289.935 20,4 procent 3 Studium Zeeland 196.407 36,0 procent

In de Zeeuwse jeugdzorg waren er in die periode nóg minder eenmanszaken actief. Deze top drie is gelijk ook de gehele lijst van Zeeuwse jeugdzorgaanbieders die als eenmanszaak ingeschreven stonden bij de Kamer van Koophandel van 2017 tot en met 2019.

Plaats vier in landelijke ranglijst

De bovenstaande cijfers zijn afkomstig uit de jaarverslagen, die zijn opgevraagd en vergeleken door onderzoeksplatform Follow the Money, als onderdeel van het project Jeugdzorg in het rood. Dat deed die organisatie voor alle jeugdzorgorganisaties in het hele land. In samenwerking met Omroep Zeeland is er een Zeeuwse ranglijst opgesteld. In de landelijke ranglijst voor stichtingen is de Zeeuwse koploper, Juvent, op plaats vier beland.

