Nieuwe cd Sunshine Cleaners: 'Heb je naasten lief'

Het thema is niet zozeer vanuit een religieus perspectief uitgewerkt, maar meer met de huidige situatie in de wereld in het achterhoofd. Sjef Hermans: "Wat is er beter dan voor je naasten te zorgen, de mensen die honger hebben te voeden, de vreemdelingen herbergen, de naakten kleden? Eigenlijk zijn het gewoon intermenselijke zaken die iedereen zou moeten doen."

In tegenstelling tot wat je zou verwachten bestaat het album Seven Acts of Mercy niet uit zeven, maar uit veertien nummers. Sjef: "Zeven songs hebben we zelf gemaakt, de andere songs zijn erbij gezocht uit de muziekgeschiedenis en op onze Sunshine Cleaners-manier gespeeld en opgenomen."

Sjef Hermans is vooral bekend van zijn cd's en optredens met blues- en rootsband Champagne Charlie. Ook was hij nauw betrokken bij de concertreeks Songs From The Heart in De Spot in Middelburg. De laatste jaren maakt hij op Amerikaanse folk geënte muziek met Sunhine Cleaners, een trio bestaande uit Geert de Heer (diverse snaarinstrumenten) en zangeres Jacqueline Heijmans.

Muziekgroep Sunshine Cleaners (foto: Omroep Zeeland)

Het eerste album van Sunshine Cleaners bestond uit songs op teksten van de Duitse dominee, dichter en verzetsheld Dietrich Bonhoeffer. Op het tweede album, Sad Songs For Us To Bear, stonden inspirerende personen centraal uit heden en verleden, zoals Greta Thunberg en Etty Hillesum.

Rode draad

Sjef Hermans ziet een duidelijke rode draad tussen de drie albums: "Alle drie de titels beginnen met een 's', maar afgezien daarvan is het een drieluik. In dit geval gaat het over dingen die mensen zelf kunnen doen. Het gaat over hoe je als mens met elkaar kan omgaan. De werken van barmhartigheid kunnen we elke dag zelf in praktijk brengen."

Geniet van je vrijheid, maar zorg dat je vrijheid geen beperking voor anderen betekent." Sjef Hermans - Sunshine Cleaners

Deze oproep past goed in de huidige tijd waarin veel dingen moeilijk zijn, zegt Sjef. "Er is veel gezeur, maar er zijn ook dingen die je wél kan doen. En wat je moet doen is: heb je naasten lief, ga op een goede manier met elkaar om, houd rekening met elkaar, geniet van je vrijheid, maar zorg dat je vrijheid geen beperking voor anderen betekent."

Sunshine Cleaners speelt vrijdag 24 september op Eindeloos Eiland Festival en zondagmiddag 26 september in 't Kerkje van Ellesdiek in Ellewoutsdijk.

Sjef Hermans legt uit waarom de Zeven Werken van Barmhartigheid juist nu van belang zijn