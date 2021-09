GOES krijgt geen grip op DVS'33 en verliest

Huib van Hecke (links) in duel met een tegenstander (foto: René van der Vliet)

De wedstrijd kende een voorzichtig begin met slechts enkele plaagstootjes van de bezoekers als hoogtepunten, maar Lentink keepte alert.

Al na twintig minuten werd trainer Hollander tot een wissel gedwongen; Hiep Nguyen leek zich te verstappen en werd met een blessure vervangen door Souffiane El Ouazzani.

Lentink houdt GOES overeind

Na ongeveer een halfuur spelen kwamen beide ploegen los en volgden grote kansen elkaar in rap tempo op. Eerst moest Lentink oog in oog met de spits van de bezoekers redding brengen, direct erna kwamen Hage en Elloukmani net te kort om GOES op voorsprong te zetten.

Vlak voor rust moest Lentink voor de derde keer optreden, ook dit keer kwam hij als winnaar uit de een-op-een situatie en hield hij GOES overeind.

DVS'33 slaat toe

Vlak na rust was de thuisploeg dicht bij de openingstreffer via Hage, maar GOES kwam toch op achterstand. DVS'33 sloeg toe via Tarik Evre, die een vrije bal binnenkopte.



Enkele minuten later vergrootten de bezoekers de voorsprong. Oud-prof Stef Nijland bediende Adriaan Kruisheer, die Lentink omspeelde en in een leeg doel binnentikte.

Gianni Tiebosch deed nog wel iets terug voor GOES en schoot een vrije trap knap binnen, maar de gelijkmaker zou niet meer vallen.

Gianni Tiebosch (midden) viert zijn 1-2 ingetogen (foto: René van der Vliet)

Scoreverloop

0-1 Tarik Evre (56)

0-2 Adriaan Kruisheer (65)

1-2 Gianni Tiebosch (67)

Opstelling GOES

Matthew Lentink, Jelle Klap, Ruben Hollemans, Reza Maipauw (Julian van de Kreeke/70), Renzo Roemeratoe, Sven Mbikulu (Guillaume Clinckemaille/77), Gianni Tiebosch, Huib van Hecke, Hiep Nguyen (El Ouazzani/20), Riad Elloukmani, Sylvio Hage

Later vandaag kun je op deze site een samenvatting van de wedstrijd bekijken.