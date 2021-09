TOP Arnemuiden zet eerste stap richting lijfsbehoud in Ereklasse

Archieffoto: TOP Arnemuiden wint overtuigend van AW/DTV (foto: Omroep Zeeland)

TOP begon sterk aan de wedstrijd want het pakte al vroeg in de wedstrijd een 6-0 voorsprong. De korfballers uit Arnemuiden waren in de eerste helft goed op schot want bij rust stond de ploeg comfortabel met 13-5 voor.

De gasten uit Amsterdam stelden daar weinig tegenover. Ook omdat TOP na de rust als eerste toesloeg en op 14-5 kwam. In de tweede helft kreeg TOP veel kansen, maar ontbrak de scherpte voor de korf. Omdat AW/DTV moeite had met de verdediging van TOP kwam de voorsprong nooit echt in gevaar.

Uiteindelijk speelde TOP de wedstrijd zakelijk uit en heeft het door de 17-9 eindstand nu vier punten uit drie duels.

Trainer Edwin Coppoolse was erg tevreden met het resultaat. "Je tekent voor zo'n uitslag. Vooral in de eerste helft waren we zeer effectief en daarnaast gaf onze verdediging weinig weg. Daardoor is onze kans op lijfsbehoud erg toegenomen", aldus de trainer.