Jeugdig Oemoemenoe niet opgewassen tegen ervaren Haagsche RC

Fragment uit de wedstrijd tussen Oemoemenoe-Haagsche RC (foto: Omroep Zeeland)

Na ruim zeven minuten spelen kreeg Oemoemenoe de eerste kans van de wedstrijd, maar de penalty belandde aan de verkeerde kant van de paal. Een kleine tien minuten later opende de Haagsche rugbyclub (HRC) de score, met een try en de conversie was het 0-7.

Vijf minuten later werd het 0-14, maar gelijk daarna maakte Quinten van Dijk de try -en de conversie was ook raak- en zo kwam de stand op 7-14. Vlak voor rust mocht Luc Schöller er namens HRC vandoor en zijn try en de conversie van Lorenzo Groos brachten de ruststand op 7-21. Oemoemenoe speelde goed maar de Haagsche RC was sterker dan de Middelburgers. En conditioneel was het bij Oemoemenoe na een half uur op.

Puntloos

En dat was in de tweede helft snel duidelijk. Na een goede vijf minuten spelen werd het 7-28 voor de bezoekers. Niet veel later was het Oemoemenoe wat aandrong, minutenlang probeerden de Middelburgers er door te komen bij de Haagse achterlijn, maar het wilde maar niet lukken. Het resultaat was uiteindelijk balverlies. Dit was misschien wel dé kans om dichterbij de Haagsche te komen.

Vervolgens viel de try aan de andere kant. Ook deze conversie was goed, dus werd het 7-35. In de vierenzestigste minuut kwam de nekslag, met een try en conversie werd het 7-42. De koek was op bij Oemoemenoe, dat nog een try en een conversie tegen kreeg. Daarmee was de 7-49 eindstand een feit.

Na de nederlaag vorige week is Oemoemenoe nog steeds puntloos in de Ereklasse. De jonge ploeg van trainer Reweti Montgomery heeft als doel handhaving en dat zal nog lastig genoeg worden.

Vanavond kunt u op deze site beelden zien van de wedstrijd.