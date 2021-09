Agressieve man spuugt en bijt bij aanhouding azc

Dit is een voorbeeld van hoe zo'n spuugmasker eruit ziet (foto: Politieteam Oosterscheldebekken)

De politie is opgeroepen om een kijkje te gaan nemen, omdat twee mannen ruzie kregen aan de Laurens Stommesweg in Middelburg, waar het azc is gevestigd. Bij aankomst hadden beveiligers de man al onder controle. Tijdens de aanhouding beet de verdachte een van de agenten.

Bespuugd

Daarnaast spuugde hij in hun richting, waarop agenten hem een spuugmasker over zijn hoofd trokken. De man is met veel moeite in de politieauto naar de cel gebracht.

De beveiligers en de agent hebben aangifte gedaan van mishandeling. Een andere bewoner van het azc verklaarde later ook dat hij mishandeld is door de verdachte, waarbij hij gewond was geraakt. Hij deed na een medische behandeling aangifte bij de politie.

De verdachte zit vast vanwege verder onderzoek.