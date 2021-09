Verontwaardigde reacties op winsten in jeugdzorg: 'Dat geld hoort naar de cliënten te gaan'

De top 10 van grootverdieners in de Zeeuwse jeugdzorg hebben in de periode 2017 tot en met 2019 in totaal meer dan twaalf miljoen euro winst genoteerd. Dat heeft Follow the Money geconcludeerd na het bestuderen van alle jaarverslagen.

'Hoge winsten niet gewenst'

"Geld voor de jeugdzorg moet in eerste instantie ook aan de jeugdzorg worden besteed", zegt wethouder Jack Werkman van de gemeente Sluis, die het woord voert namens alle Zeeuwse gemeenten. "Tegelijkertijd snap ik dat er winst gemaakt wordt. Je kunt nooit helemaal op nul uitkomen. Maar extreem hoge winsten zijn niet gewenst."

Zelf vindt hij het bijvoorbeeld geoorloofd om te sparen voor moeilijker tijden. "Het lijkt mij prima om zo'n twee à drie procent van je omzet op de reserve te zetten om zo meer vlees op de botten te kweken, maar dit zijn wel héle hoge winsten."

Binnen twee jaar resultaat

Het is voor de gemeentebesturen pijnlijk om te zien, vooral ook doordat het zo veel moeite kost voor de Zeeuwse gemeenten om het geld voor de jeugdzorg op te hoesten. Maar volgens Werkman wordt er hard aan gewerkt. "We zijn bezig met de professionalisering van de organisatie die de jeugdzorg namens de Zeeuwse gemeenten inkoopt. We hopen daar voor het einde van het jaar resultaat van te zien."

Dat is waar het geld naartoe moet, de cliënten." Ingrid Wojtal van Sociaal Terneuzen

Ook in de controlerende macht in de gemeentepolitiek, de gemeenteraad, is de verontwaardiging over de winsten in de jeugdzorg groot. "Wij kaarten dit al jaren aan", zegt Ingrid Wojtal van Sociaal Terneuzen.

'Had al jaren geleden moeten gebeuren'

Volgens Wojtal hadden de Zeeuwse gemeenten dan ook veel eerder in moeten grijpen. "Zodra je ziet dat het spaak loopt moet je ingrijpen. Dat had al jaren geleden moeten gebeuren."

Tegelijkertijd is ze het wel met de voorgestelde aanpak eens. "Je moet gewoon bij de inkoop afspraken maken: als er meer winst gemaakt wordt dan een bepaald percentage, zeg: vijf procent, dan moet je als jeugdzorgorganisatie verantwoorden wat je ermee doet en hoe dat uiteindelijk ten goede komt aan de cliënten. Want dat is waar het geld naartoe moet, de cliënten."

Verklaring voor winst

De Zeeuwse jeugdzorgaanbieder met de meeste winst, Juvent, meldde gisteren al in een reactie dat de winst te maken had met eenmalige bezuinigingen, maar Wojtal heeft daar geen boodschap aan. "Je hebt gewoon te maken met budgetten. Dan kun je niet zomaar miljoenen aan winst noteren." Wat zowel Werkman als Wojtal betreft is hierover in ieder geval het laatste woord nog niet gezegd.

Lees ook: