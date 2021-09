Klimtocht naar 40 meter hoogte: kerktoren Kloetinge moet opgeknapt worden

De Geerteskerk is een Rijksmonument en werd waarschijnlijk rond 1500 afgebouwd. Hij gaat dus al heel wat jaar mee. Aan de voet van de toren is al goed te zien dat de stenen hier en daar afgebrokkeld zijn.

4.500 stenen vervangen

Niels van Leeuwen, technisch projectspecialist bij de gemeente Goes, gaat zich de komende tijd met de Geerteskerk bezig houden: "Het gaat over 125 vierkante meter aan metselwerk en verspreid zitten er ook nog zo'n 4.500 stenen die vervangen moeten worden. We laten het herstellen of er worden nieuwe blokken ingezet."

Ook het houtwerk moet worden vervangen. Zo moeten er bijvoorbeeld vierentwintig nieuwe galmborden komen: "Galmborden zijn de planken op de klokkentoren. Die verspreiden eigenlijk het geluid van de klokken over het dorp. Het hout is rot en het is dus compleet versleten."

Niels van Leeuwen kijkt naar beneden vanuit de kerktoren in Kloetinge (foto: Omroep Zeeland)

De totale kosten komen al gauw op zo'n 600.000 euro. Twee ton daarvan wordt door de gemeente Goes betaald en ruim vier ton is gesubsidieerd vanuit de provincie.

Veertig jaar mee vooruit

"Het is een dure aangelegenheid. Om je even een beeld te geven: alleen het zetten van zo'n hoge steiger kost al één ton en dan is er dus nog niets gebeurd. Het werk zelf is ook erg arbeidsintensief. Steentje voor steentje moet het eruit gehaald worden. Het moet echt helemaal netjes gebeuren, want het is de bedoeling dat we de komende veertig jaar er mee vooruit kunnen."

Toch zal het nog wel even duren voordat de werkzaamheden beginnen. Eerst wordt nog gezocht naar een geschikte aannemer.